2026全球最佳移居地揭曉！台灣勇奪第5原因曝光 狠甩日韓

新加坡移居顧問機構RUMAVI公布2026年「全球移居指數」，評比全球192個國家與地區，結果出乎意料由愛沙尼亞以72.8分奪冠，新加坡72.6分居次；台灣則以71.4分高居全球第5，不僅擠進前10，更大幅領先日本與南韓。

這項指數透過24項指標評估各國移居條件，涵蓋生活成本、醫療、安全、數位基礎設施、簽證及就業等面向。RUMAVI強調，排名重點不在單純比較生活品質，而是衡量外國人實際移居、工作及定居的便利程度。

台灣以71.4分排名全球第5，RUMAVI指出，數位基礎設施與醫療品質是主要優勢，人身安全表現也不俗；不過語言障礙、氣候風險，以及較受限的永久居留途徑，仍是移居台灣的主要挑戰。

若依不同族群需求評比，台灣在「最適合家庭」榜單高居全球第2，僅次於愛沙尼亞；數位遊牧族排名第5、退休人士第12、創業者第24，稅制友善度則排名第28。

整體榜單方面，愛沙尼亞以72.8分些微擊敗新加坡的72.6分，成為2026年全球最適合移居國家；馬來西亞72.0分排名第3、葡萄牙71.6分為第4名。立陶宛與香港同為71.0分，分居第6與第7，之後依序為聖克里斯多福及尼維斯、捷克與馬爾他。

以色列新消息報新聞網指出，愛沙尼亞能登頂，並非因為氣候或物價特別有吸引力。RUMAVI評估顯示，當地冬季寒冷、日照時間短，氣候舒適度並不突出，但金融與貨幣基礎設施、商業機會，以及對非公民財產權的保障都獲得高分，加上政治與社會穩定、數位公共服務成熟，拉高整體排名。

新加坡以72.6分居全球第2，憑藉完善的金融、貨幣體系及數位基礎設施取得高分，不過高昂的居住成本，加上取得永久居留權的管道較受限，拉低整體表現。

放眼其他亞太國家，日本位居第17，紐西蘭第18，泰國、澳洲及南韓則分別排名第28、第29與第30。相較之下，不少主要國家名次落在中後段，法國排名第79、巴西第80、印度第100，美國更落至第107；墨西哥、俄羅斯與中國依序位居第112、第121及第125，阿富汗則在192個受評國家與地區中墊底。