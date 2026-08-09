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日本長野縣安曇野暴雨釀土石流　燕岳山區390名住宿客受困

中央社／ 長野縣9日綜合外電報導

日本長野縣安曇野市穗高有明地區的縣道槍岳矢村線在8日晚間發生土石流，該路線為通往北阿爾卑斯燕岳的主要道路，目前約有390名住宿旅客受困。

日本放送協會（NHK）及「讀賣新聞」報導，安曇野市府表示，該路線自8日晚間8時半起，因降雨量超過管制標準而實施交通管制，縣府與市府工作人員在巡邏時發現當地發生土石流。

NHK報導，土石流不僅沖入縣道，還沖走橫跨黑川澤的黑川橋，橋梁僅剩橋基。目前，安曇野市穗高有明至中房溫泉約12公里路段禁止通行。

由於周邊有多家住宿設施，共有約390人處於受困狀態。縣政府已於今天一早派員前往現場，進一步確認詳細狀況。

截至目前為止，尚未收到任何人員受傷的通報。

根據長野地方氣象台的資料，8日晚間長野縣內受到暖濕空氣移入影響，各地出現大雨。安曇野市截至9日凌晨1時50分的12小時累積降雨量達78毫米。

土石流 暴雨 住宿

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