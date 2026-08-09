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電動滑板車事故增　巴黎強制佩戴安全帽及反光裝備

中央社／ 巴黎8日綜合外電報導
圖為民眾騎乘電動滑板車配戴安全帽。路透
圖為民眾騎乘電動滑板車配戴安全帽。路透

巴黎警方今天表示，由於涉及電動滑板車等雙輪代步工具的受傷事故大幅增加，巴黎現已實施新規，要求電動滑板車騎士佩戴安全帽並穿戴反光裝備。

法新社報導，新規7日起在巴黎及近郊地區生效，適用於騎乘包括電動滑板車、賽格威（Segway，又稱雙輪平衡車）及懸浮滑板（hoverboard）等機動代步工具者。警方表示，這類交通工具日益受到民眾歡迎。

警方表示，這項最新規定是為因應相關代步工具事故增加，其中「相當大的比例」導致嚴重甚至致命的頭部傷害。

巴黎警方援引法國道路安全監管機構數據指出，2025年所謂「未受保護用路人」的死亡人數大幅增加，尤其是使用機動代步工具者，全年共有79人死亡，明顯高於2024年的45人。

同一份數據顯示，2025年約有1100名電動滑板車使用者重傷，較前1年增加33%。

巴黎自2023年起已禁止租賃電動滑板車上街。當年巴黎市民因安全疑慮投票決定禁用租賃電動滑板車，但私人持有的電動滑板車仍十分普遍。

警方指出，未佩戴安全帽者將處以135歐元（約新台幣5000元）罰款；未穿著高能見度背心或配戴反光裝備者，則處以35歐元罰款（約新台幣1300元）。上述規定全天適用於公共道路騎乘者。

近年其他歐洲城市也陸續加強對這類雙輪代步工具的管制。馬德里（Madrid）於2024年禁止租賃電動滑板車，布魯塞爾也於今年6月宣布跟進。

巴黎 電動滑板車 安全帽

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