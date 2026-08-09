義大利埃特納火山警戒降級　機場重啟准航班入境

19年來，升學顧問Lindsay Tanne Howe服務過許多全球最有錢的富豪家庭，她自己在就讀哈佛大學一年級時創辦了升學顧問公司LogicPrep。她發現，多數家長其實都想錯方向了：進名校從來不是靠某個「神來一筆」的關鍵時刻，而是孩子「平凡的星期二」怎麼過。

2026-08-09 19:51