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義大利埃特納火山警戒降級 機場重啟准航班入境
義大利埃特納火山（Mount Etna）噴發釋出大量火山灰，附近西西里（Sicily）卡塔尼亞機場（Catania）一度暫停航班降落，今天傍晚已經重新開放。
法新社報導，卡塔尼亞機場在聲明中表示：「由於火山活動警戒等級從紅色降為橙色，立即准許恢復航班作業。」
聲明同時指出：「空域重啟，機場班機降落服務正逐步恢復。」
負責監測火山的義大利國家地球物理與火山研究學所（INGV）今天下午通報：「埃特納火山持續劇烈噴發活動，爆發強度出現強與弱交替現象。」
研究所官網的網路攝影鏡頭可見，火山口上方持續冒出大量煙柱。
埃特納火山海拔3324公尺，是歐洲最高的活火山，過去50萬年來噴發頻繁。
卡塔尼亞國際機場2024年旅客進出1200萬人次，此地是義大利最受歡迎的觀光熱點之一。
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