澳變態華裔兒科醫 涉偷拍性侵18童被控72罪…違保釋條款當庭羈押

澳洲醫療界爆出震驚社會的兒科名醫性侵兒童與偷拍醜聞！1名在西澳華人圈及當地頗具知名度的馬來西亞華裔兒科醫生謝良紹（Chia Liang Saw），涉嫌在診所內對多名未成年病童進行性侵犯、猥褻並以隱蔽鏡頭偷拍，遭澳洲警方追加指控。

截至目前為止，警方已確認的受害者多達18人，該名醫生累積面臨高達72項刑事指控。被告在獲准保釋期間，竟然私下使用未經授權的電子設備，當場被控方揭發並申請撤銷保釋，即時還柙看管。

多處執業 專治ADHD與自閉症等行為障礙

現年41歲的謝良紹為馬來西亞華裔，是1名專攻兒童行為與發展問題的發育兒科醫生（Developmental Pediatrician）。警方披露，謝良紹曾於溫布利及珀斯多個地點執業，專門為患有注意力不足過動症（ADHD／過度活躍症）、自閉症及各類行為障礙的兒童提供評估與治療。

診所暗裝針孔鏡頭偷拍 網絡獵童者舉報揭發惡行

根據警方與法庭文件披露，謝良紹被指控於2023年至2026年期間，利用職務之便在診所的檢查室內安裝隱蔽鏡頭，暗中記錄下他對病童進行猥褻與性侵犯的過程。此外，謝良紹亦被指利用俗稱「Sugar Daddy」的援交網站尋找未成年人士作性交易。警方在檢視其網絡搜尋紀錄時，發現他曾搜尋「Saw醫生 戀童癖」（Doctor Saw paedophile）等字眼。

案件之所以能夠取得突破性進展，源於1名網絡「戀童癖獵人」（Pedophile Hunter），據悉，「戀童癖獵人」曾假扮稱年輕女孩套取了的不當對話紀錄。這名獵人透過釣魚方式成功套取了謝良紹的不當對話紀錄，並提供給警方，隨後西澳警方迅速介入。警方在調查過程中，於其診所檢查室內發現隱蔽鏡頭，揭發他在為兒童進行ADHD評估及治療時，對病童進行侵犯並私下錄影。

暗藏未授權電子設備 違反嚴格保釋條件當庭還押

謝良紹於8月6日在珀斯裁判法院（Perth Magistrates Court）提堂。控方在庭上指出，謝良紹在獲准居家監禁保釋期間，被發現違規使用未經授權的電子設備，嚴重違反嚴格保釋條件。檢方隨即申請撤銷其保釋，辯方律師對此未有提出反對，法官最終批准撤銷保釋，謝良紹被即時押往監獄還押。

受害兒童增加至18人 警方不排除更多受害者

西澳洲警方在2026年8月6日發布最新西澳洲政府警務公告，證實再鎖定7名新受害兒童，並對被告追加15項性犯罪控罪，被告目前共面臨針對18名涉嫌受害者的72項指控，受害人年齡介乎10至15歲。目前，謝良紹的醫療執業註冊已被當局即時吊銷，案件仍在進一步擴大調查中。

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文章授權轉載自《香港01》