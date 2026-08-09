台灣LGBTQ+友善觀光攻泰國市場 網紅分享吸引旅客

台灣觀光署今天在曼谷購物商場舉行旅遊分享會，並將LGBTQ+友善體驗列為主題之一，透過泰國網紅分享台灣旅遊經驗，且串聯航空、旅宿、餐飲及旅遊平台，吸引泰國旅客赴台旅遊，搶攻具消費潛力的「彩虹經濟」。

台灣觀光署今天在曼谷一處購物中心以「台灣百味」為概念，邀請4組擁有百萬粉絲的泰國網紅分別介紹美食、文化、樂活及LGBTQ+等主題遊程。

其中，泰國明星Koendanai攜伴體驗的Waves of Love路線，走訪台灣彩虹地景及性別友善旅宿，並在活動現場與泰國民眾分享台灣多元友善的旅遊魅力。

觀光署曼谷辦事處主任陳憶婷表示，泰國是台灣在東南亞相當重要且成熟的市場，許多旅客曾經造訪台灣，關心的是還有哪些新景點、新玩法。

她說道，「此次透過網紅社群影響力及線下活動，希望讓泰國民眾看見不同主題的深度行程」，並舉例像是LGBTQ+路線除了彩虹相關景點，也納入性別友善旅館，讓友善不只停留在形象宣傳，而能落實於住宿與旅遊服務。

親自與伴侶走訪台灣的Koendanai向中央社表示，台灣LGBTQ+旅遊環境令人驚喜、非常友善。

他指出，自己有時穿牛仔褲、有時穿洋裝，沿途感受到多是正面和支持的目光，此外，與伴侶牽手或表達感情時，也不必感到害怕，「如果正在尋找對同志或LGBTQ+友善的旅遊地點，我非常推薦台灣」。

Koendanai還說，他強烈感受到台灣社會對LGBTQ+社群的友善氛圍，並提及台灣同婚制度。他提到，當部分地區的多元權益出現倒退情況時，台灣提供了LGBTQ+旅客更安心旅行之空間。

除了網紅分享赴台旅遊經驗，活動還舉行大型沉浸式互動環節，吸引全場逾300位觀眾共同參與數位搶答賽，氣氛熱烈。