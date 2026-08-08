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5登山客2025年雪崩失蹤 尼泊爾救難隊尋獲遺體
尼泊爾地方政府官員今天表示，救援人員已經在靠近中國邊境地區尋獲命喪去年一場雪崩的5名登山客遺體，其中包括3名外籍人士。
法新社報導，高里三喀鄉公所（Gaurishankar Rural Municipality）主席卡齊（Biswash Karki）表示：「包括3名外國人及兩名尼泊爾人自從去年11月以來失蹤，5具遺體如今已經被發現。」
他告訴法新社，外國罹難者分別為一名義大利裔加拿大人、一名德國人及一名義大利人。
那場雪崩發生在尼泊爾與西藏邊境附近海拔5630公尺亞隆日峰（Yalung Ri）山腰上。
卡齊表示，當地居民和救難人員於6日發現遺體，地方當局正積極協助運回。
當地高階警官拉馬（Manoj Kumar Lama）表示，昨天已經派遣救援直升機前往現場，「由於天候不佳，我們的團隊仍無法進入事故地點。待天氣好轉後，我們的救援隊會用直升機將遺體運出」。
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