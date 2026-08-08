泰90天內推校園安全標準 槍擊案後全國加強心理篩檢

泰國昨天發生校園槍擊案後，當局今天宣布，將由高等教育、勞工及公衛等部會共同推動「全國校園安全標準」，預計90天內完成，並在全國各級學校實施，以防止類似悲劇再次發生。

泰國副總理兼高等教育、科學、研究與創新部長尤德查南（Yodchanan Wongsawat）今天與教育部、社會發展與人類安全部、勞工部及公共衛生部代表召開緊急會議，討論校園安全措施。

根據泰國公共電視台（Thai PBS）與鮮新聞英文報（Khaosod English）報導，尤德查南表示，政府將全力恢復家長與社會大眾對校園安全的信心，並說，「每個孩子在校內必須處於安全狀態，這樣的事件絕不能再次發生」。

根據規劃，校園安全方案分為短期與長期兩個部分，短期措施包括在發生槍擊案的學校派駐心理師，協助學生、教師及家長。

另外，該校復課當天將舉辦心理復原活動，並暫時關閉案發教室，同時設置家長觀察區。當局也將允許心理創傷嚴重的師生申請轉學；並加強校園入口的違禁品檢查。

至於長期措施則是在90天內制定全國統一的校園安全標準，內容包括定期進行學生心理健康篩檢、建立高風險學生轉介專科醫師制度、培訓教師具備基本心理急救能力、設立通報平台、演練各類緊急應變情境，並對校園霸凌採取零容忍政策。

最近一起霸凌事件發生在曼谷知名私校聖加博瑞學院（Saint Gabriel’s College），3名約17歲的學生涉嫌持玩具槍威脅並毆打一名14歲學弟，畫面近日在網路流傳後引發關注。

根據曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，警方已對涉案學生提出傷害指控，校方表示已展開調查並對相關學生祭出懲處，同時提供受害學生心理輔導。

尤德查南呼籲家長留意孩子行為變化，必要時尋求精神科醫師協助。他說：「看精神科醫師沒有什麼可羞恥的，這是照顧心理健康的正確方式。」

泰國教育部長巴瑟（Prasert Jantararuangtong）則表示，教育部已與全國學校召開緊急會議，並準備發布規定，授權校長及訓導教師對高風險學生進行書包與隨身物品檢查，以防止刀械、槍枝等武器被帶入校園。