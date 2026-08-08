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塞內加爾加強打擊同性戀 71人遭控「違反自然行為」
隨著當局加強打擊同性戀行為，塞內加爾檢察官辦公室表示，已有71名男子被控犯下「違反自然行為」，並移送法院審理，另有28人的相關指控全數撤銷。
法新社報導，塞內加爾今年3月通過新法，將同性戀關係刑度提高1倍，目前可處5年至10年有期徒刑。
近幾個月來，已有逾100人因涉嫌同性戀行為遭逮捕，其中包括部分當地知名人士；部分案件還涉及被控蓄意傳播人類免疫缺乏病毒（HIV）。
檢察官狄固（Saliou Dicko）今天告訴法新社，一名居住在達卡、30多歲的法國籍工程師，自2月起因「違反自然行為」遭拘留，但對他的相關指控已撤銷。
塞內加爾檢方已對這項裁決提出上訴。
近幾個月來，西非已有數國通過法案，將同性戀行為列為刑事犯罪。
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