聽新聞
0:00 / 0:00

塞內加爾加強打擊同性戀 71人遭控「違反自然行為」

中央社／ 達卡8日綜合外電報導

隨著當局加強打擊同性戀行為，塞內加爾檢察官辦公室表示，已有71名男子被控犯下「違反自然行為」，並移送法院審理，另有28人的相關指控全數撤銷。

法新社報導，塞內加爾今年3月通過新法，將同性戀關係刑度提高1倍，目前可處5年至10年有期徒刑。

近幾個月來，已有逾100人因涉嫌同性戀行為遭逮捕，其中包括部分當地知名人士；部分案件還涉及被控蓄意傳播人類免疫缺乏病毒（HIV）。

檢察官狄固（Saliou Dicko）今天告訴法新社，一名居住在達卡、30多歲的法國籍工程師，自2月起因「違反自然行為」遭拘留，但對他的相關指控已撤銷。

塞內加爾檢方已對這項裁決提出上訴。

近幾個月來，西非已有數國通過法案，將同性戀行為列為刑事犯罪。

同性戀 檢察官

延伸閱讀

狠虐9天大嬰兒…18歲男啃咬臉部辯讓孩子安靜 被逮竟冷回：像破雞蛋

見義勇為阻止偷竊！60歲男遭5青少年圍毆命危…12歲嫌母法庭喊冤「兒是好學生」

陸籍男藏身挪威軍事碉堡 引國安疑慮遭驅逐

川普再戰出生公民權 簽命令擴大排除對象、禁生育旅遊

相關新聞

泰90天內推校園安全標準 槍擊案後全國加強心理篩檢

泰國昨天發生校園槍擊案後，當局今天宣布，將由高等教育、勞工及公衛等部會共同推動「全國校園安全標準」，預計90天內完成，並...

搶搭令和8年8月8日「哈哈哈蜂蜜婚」熱潮 日本新人排隊登記結婚

日媒報導，8在日本視為吉祥的數字，加上今年適逢日本令和8年，許多人選在今天「令和8年8月8日」充滿8的日子登記結婚；出雲...

巴西亞馬遜雨林砍伐降至10年來最低 魯拉誓言：2030年前終結非法盜伐

根據今天公布的官方數據，巴西亞馬遜雨林去年砍伐面積大幅下降至10年來最低水準，這是總統魯拉政府執政期間，亞馬遜雨林砍伐量...

熊本7.1強震增至39死、受損住宅1.8萬棟 志工陸續進入災區協助

日本熊本縣政府宣布，截至今天上午7時30分，上週強震的罹難者增加到39人；今天是地震過後，災區大致準備好開放義工進入所迎...

結婚基金全賠光！準新娘借錢拚翻本輸慘 崩潰想悔婚：放男友自由

原本準備迎接人生大事，沒想到多年存下的結婚基金，卻在一場投資失利後全數化為烏有。南韓一名30多歲準新娘，因把5500萬韓元（約新台幣120萬元）婚資投入股市後全部賠光，甚至再借錢試圖翻本，最終又損失2500萬韓元（約新台幣56.9萬元），如今不僅背負債務，還因愧對未婚夫而動起悔婚念頭。

休達移民潮爭端升高 西班牙對義大利祭臨時邊境管制

西班牙今天宣布，將對來自義大利的旅客實施臨時邊境檢查，以回應義大利因大量移民湧入西班牙北非飛地休達（Ceuta），而對西...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。