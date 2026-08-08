塞內加爾加強打擊同性戀 71人遭控「違反自然行為」

原本準備迎接人生大事，沒想到多年存下的結婚基金，卻在一場投資失利後全數化為烏有。南韓一名30多歲準新娘，因把5500萬韓元（約新台幣120萬元）婚資投入股市後全部賠光，甚至再借錢試圖翻本，最終又損失2500萬韓元（約新台幣56.9萬元），如今不僅背負債務，還因愧對未婚夫而動起悔婚念頭。

2026-08-08 16:37