休達危機凸顯邊境脆弱 智庫學者籲建立歐盟統一方案

數萬名摩洛哥移民湧入西班牙在北非的飛地休達（Ceuta）。歐洲智庫學者霍布斯（Carla Hobbs）批評摩洛哥利用移民達成脅迫性目的，同時指出歐盟的短期援助與建構圍欄並非真正的解決方式，建構歐盟統一的方案，應對這類的外交脅迫，才是長期之道。

摩洛哥國內的經濟問題確實是造成移民眾多的原因之一，然而在這次的事件背後，專家的評論將矛頭指向了摩洛哥將移民作為政治脅迫的手段。

智庫「歐洲外交關係協會」（ECFR）馬德里辦事處主任、政策研究員霍布斯（Carla Hobbs）接受中央社視訊專訪時直言，這起危機本質上是地緣政治角力，而非單純的移民管理問題。

霍布斯直言歐盟長期投入大量資金，將邊境管制交由鄰國的政策，這已導致歐盟對於這些鄰國過度依賴。將邊境管控「外部化」看似能在短期內減少非法入境的情形，然而長期下來讓歐盟邊界變成鄰國予取予求的「開關」，從土耳其、利比亞民兵、白俄羅斯到摩洛哥，各國皆已學會這種商業模式。

她說，當歐洲對這些國家的依賴越深，對方的開價也隨之增加，這套系統早已難以為繼。

霍布斯強調，面對這種「非對稱脅迫」，歐盟首要任務是「指名道姓」。以這次休達危機為例，她批評，歐盟領導人第一時間把責任歸咎於西班牙，而不是立即將其視為移民脅迫行為。

她分析，西班牙的劣勢源於「單獨處理雙邊關係」。當西班牙獨自面對摩洛哥時，因安全與邊境維護上高度依賴摩洛哥，談判籌碼有限；但若由歐盟出面談判則可翻轉這樣的情形。

霍布斯進一步說明，休達危機背後隱藏著強烈地緣政治角力。2021年摩洛哥放任9000名移民湧入休達，導火線是西班牙允許波利薩里歐陣線（PolisarioFront）的一名領袖出於醫療原因入境；這次危機發生在西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）訪問摩洛哥宿敵阿爾及利亞之後，時間點極為敏感。

這次的事件在歐盟內部也帶來衝擊，霍布斯表示，大量移民湧入休達的畫面成為歐洲極右翼政黨乃至美國保守派陣營的政治素材，藉此攻擊主流移民政策。更令人擔憂的是，甚至出現呼籲將西班牙逐出申根區，以及聯署指責西班牙的聲音。

她說，主流政黨的政見與極右翼的言論如此相似且產生共鳴，這給人的感覺是極右翼在選舉前就已經贏了，因為他們已經設定了歐洲的政治基調，而主流政黨則藉由吸收這樣的敘事來競爭。

對於歐盟南部鄰國政策的長遠解方，霍布斯呼籲，短期的資金補貼與建構圍欄並非真正的策略，甚至等於遞給他國脅迫的武器。歐盟必須推動「歐盟統一的大交易」。

她說，這項長期框架應針對各國量身定制並整合大規模投資、能源夥伴關係、簽證與基礎設施升級方案，而且規模應大到鄰國無法拒絕，也不敢將其武器化。終極目標是促進地中海區域的經濟融合，提供合法的流動性，從根本解決地緣政治與移民危機。