哥斯大黎加新樹蛙物種 夜行「咖啡蛙」體長不到4公分

哥斯大黎加中部太平洋地區近日發現一種體型很小、帶綠色的夜行性青蛙，在咖啡園內適應良好。但是牠們也面臨農用化學品帶來的風險。

法新社報導，這種小型兩棲動物體長不到4公分，身上帶有深綠色斑點。法新社記者在聖洛倫索德塔拉蘇區（San Lorenzo de Tarrazu）觀察到牠們的蹤跡。

研究人員查維斯-阿庫尼亞（Wagner Chaves-Acuna）根據哥斯大黎加大學（University of Costa Rica）和阿根廷國家科學技術研究委員會（National Council forScientific and Technical Research）同仁的發現指出：「這是科學界新發現的樹蛙物種，也是哥斯大黎加特有種。」

被暱稱為「咖啡蛙」（coffee frog）的該物種還有一個顯著特徵：雄蛙發出短促而高亢的鳴叫聲時，呈半透明狀的喉部會鼓脹。

查維斯-阿庫尼亞說：「夜晚是牠們最活躍的時候，你可以發現牠們棲息在咖啡樹叢上，聽到牠們在唱歌。」

青蛙通常會在作物間尋找陰涼處、水分和食物。不過牠們目標並非咖啡果實，而是棲地中的小型昆蟲。

查維斯-阿庫尼亞示警，咖啡園使用的農藥可能對這些小型兩棲動物構成風險。

他說：「這些毒素會隨空氣飄散…滲透進土壤，進而進入蝌蚪發育的水生系統。」