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巴西亞馬遜雨林砍伐降至10年來最低 魯拉誓言：2030年前終結非法盜伐

中央社／ 巴西聖保羅7日綜合外電報導
根據今天公布的官方數據，巴西亞馬遜雨林去年砍伐面積大幅下降至10年來最低水準，這是總統魯拉政府執政期間，亞馬遜雨林砍伐量持續下降的最新成果。 法新社
根據今天公布的官方數據，巴西亞馬遜雨林去年砍伐面積大幅下降至10年來最低水準，這是總統魯拉政府執政期間，亞馬遜雨林砍伐量持續下降的最新成果。 法新社

根據今天公布的官方數據，巴西亞馬遜雨林去年砍伐面積大幅下降至10年來最低水準，這是總統魯拉政府執政期間，亞馬遜雨林砍伐量持續下降的最新成果。

法新社報導，巴西國家太空署（National Institute for Space Research）表示，2025年8月至2026年7月間，亞馬遜雨林砍伐面積為2874平方公里，較前一年減少近37%。

巴西國家太空署自2016年起透過衛星追蹤亞馬遜雨林砍伐情況。

將於10月尋求連任的總統魯拉（Luiz Inacio Lula daSilva）曾誓言，2030年前終結非法盜伐行為。

魯拉在最新數字公布時表示：「這些數據顯示，只要我們保持當前的步調，持續展現目前的重視程度，並提供必要資源，就能實現這個目標。」

魯拉的前任、極右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）執政期間，亞馬遜雨林砍伐量大幅增加，2022年達到1萬2500平方公里的高峰。

魯拉今天在提及極端氣候事件時表示：「在這個國家，我們非常重視氣候問題，因為我們不是氣候變遷否定者。我們密切關注正在發生的一切。」

魯拉即將在總統大選中面對前總統波索納洛之子佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）挑戰。魯拉目前在最新民調中略微領先。

巴西 亞馬遜 魯拉

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