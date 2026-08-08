搶搭令和8年8月8日「哈哈哈蜂蜜婚」熱潮 日本新人排隊登記結婚

日媒報導，8在日本視為吉祥的數字，加上今年適逢日本令和8年，許多人選在今天「令和8年8月8日」充滿8的日子登記結婚；出雲大社則在今天上午8時起，限量發放888張參拜證明。

日本TBS電視台報導，8在日本象徵「愈來愈興旺」，使許多日本新人選在3個8排列在一起的日子，也就是今天「令和8年8月8日」登記結婚。

東京都江東區公所從今早開始受理許多情侶辦理登記。由於3個8的諧音在日文之中是蜂蜜，今天結婚也被稱為「蜂蜜婚」，截至今天下午1時，已經有230對情侶喜結連理，江東區公所還附贈在區內採擷的花蜜給新人，當作新婚賀禮。

有新人表示，拿到蜂蜜感到很幸運，「希望結婚之後的生活也幸福滿滿」。也有新人認為，「3個8的發音跟笑聲『哈哈哈』很像，希望能建立笑聲不絕於耳的家庭」。

有些日本藝人也選在這個良辰吉日公布喜訊。日媒ORICON NEWS報導，56歲日本男演員及川光博，今天發布聲明宣布迎娶圈外女友，而且太太已經懷孕；另外，34歲男演員戶塚純貴今天也表示，已經與另一半完成終身大事。

「讀賣新聞」報導，座落於島根縣出雲市的出雲大社在今天上午8時，也就是令和8年8月8日8時起，發放限量888張「御朱印」（參拜證明）給有意願者。同時，出雲大社也計劃把初穗料（類似香油錢）捐給日本紅十字社，以幫助熊本災區。

出雲大社總務部長川谷誠一受訪時表示，「雖然世界正處於混沌之中，但希望與大家一同祈願，能夠平靜地度過世界和平、自然災害減少的日子。今天適逢象徵未來愈來愈興旺的數字排列在一起，希望大家能前來參拜。」