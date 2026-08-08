熊本7.1強震增至39死、受損住宅1.8萬棟 志工陸續進入災區協助

日本熊本縣政府宣布，截至今天上午7時30分，上週強震的罹難者增加到39人；今天是地震過後，災區大致準備好開放義工進入所迎接的第一個週末，10個市町的志工已經額滿。

日本熊本縣7月28日發生規模7.1強震，觀測到最大震度7，熊本縣宇城市與冰川町觀測到最大震度7。

共同社報導，熊本縣各地災區近期已經開放志工進入。

在日本各地均設有分會的民間組織「社會福祉協議會」已在熊本縣內有需求的11個市町開設災害志工中心，近期陸續開放志工進入。今天有志工在其中10個地區幫忙，而且這些地區目前已達義工名額上限。

熊本縣社會福祉協議會呼籲，欲赴災區協助的熱心民眾，要先行登記，以便現場安排。

根據熊本縣各地的災害志工中心，這些義工預計協助整理受災的房屋，以及搬運災害廢棄物。

義工今天在熊本、宇土、宇城3個市，以及美里、御船、嘉島、益城、甲佐、冰川、蘆北7個町的災害志工中心提供協助。

熊本縣政府先前尚未準備好接受志工前來幫忙，並要求熱心民眾暫時先不要進入災區，不過熊本縣知事木村敬本月6日表示，已經準備好迎接志工，並呼籲外界積極前往熊本協助。

日本放送協會（NHK）報導，熊本縣政府的災害對策本部今天上午宣布，疑似直接死於地震的案例從1人增加為2人，因此包含待確認的案例在內，死亡人數增加到39人。另有23人傷勢嚴重。熊本縣內目前有6591人在124處避難所避難。

受損住宅數量持續增加，來到1萬8086棟，包含全倒699棟、大規模半倒20棟、半倒1025棟、局部受損7163棟，另外還有9179棟受損，不過程度待調查。

斷水部分，截至8月7日下午2時，仍約有3萬6730個家戶斷水，其中八代市最多，約2萬3710戶、宇城市約9920戶、冰川町約3100戶。