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結婚基金全賠光！準新娘借錢拚翻本輸慘 崩潰想悔婚：放男友自由

聯合新聞網／ 綜合報導
原本準備迎接人生大事，沒想到多年存下的結婚基金，卻在一場投資失利後全數化為烏有。圖／AI生成
原本準備迎接人生大事，沒想到多年存下的結婚基金，卻在一場投資失利後全數化為烏有。圖／AI生成

原本準備迎接人生大事，沒想到多年存下的結婚基金，卻在一場投資失利後全數化為烏有。南韓一名30多歲準新娘，因把5500萬韓元（約新台幣120萬元）婚資投入股市後全部賠光，甚至再借錢試圖翻本，最終又損失2500萬韓元（約新台幣56.9萬元），如今不僅背負債務，還因愧對未婚夫而動起悔婚念頭。

據韓媒「中央日報」報導，南韓匿名職場社群「Blind」近日出現一名30多歲女子的求助文章。A女表示，自己把工作3年存下的積蓄，加上父母提供的資金，合計約5500萬韓元（約新台幣125萬元）投入股市，沒想到最後竟全部賠光。

A女透露，自己過去曾靠股票投資賺到不少錢，因此逐漸高估自己的投資能力。她回憶，過去近2年來，自己每個月都能靠投資賺進約300萬至500萬韓元（約新台幣6.8萬至11.3萬元），原以為是自己很會投資，後來才發現「只是運氣好」。

沒想到去年市場下跌，加上戰爭等因素影響，讓她開始難以控制投資情緒。她在停損後，拿剩下的資金轉投入短線炒作急漲股，最終不僅沒有翻身，反而把剩餘資金也賠光。

然而，A女並未就此停手。為了挽回損失，她又貸款3000萬韓元（約新台幣68萬元）投入股市，結果再度虧損2500萬韓元，目前手上僅剩約500萬韓元。

A女表示，目前每月必須償還貸款本息約47萬韓元（約新台幣1萬元），而自己的月薪實領約320萬韓元（約新台幣7.2萬元）。面對即將到來的婚禮，以及自己闖下的財務問題，她感到相當自責。

她透露，自己曾因愧疚多次向男友提起分手，但男友始終不願接受。如今兩人預計明年春天結婚，她甚至開始認真考慮是否應該悔婚。

「我不知道一個在大企業工作的正常男人，為什麼會和像我這樣的人交往」。A女表示，自己對男友感到非常抱歉，甚至覺得「乾脆放他自由比較好」。她認為，如果只有自己一個人，或許一年左右就能把欠款還清，但目前實在沒有勇氣把事情告訴男友。

文章曝光後，不少網友建議A女應該坦白自己的負債狀況，讓男友知道真相後自行決定是否繼續這段感情，也有人認為，這件事光靠她一個人煩惱不會有答案，與其隱瞞，不如先把實情說清楚。

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