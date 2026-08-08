聽新聞
0:00 / 0:00

休達移民潮爭端升高 西班牙對義大利祭臨時邊境管制

中央社／ 馬德里7日綜合外電報導
西班牙今天宣布，將對來自義大利的旅客實施臨時邊境檢查，以回應義大利因大量移民湧入西班牙北非飛地休達（Ceuta），而對西班牙採取的類似措施。 法新社
西班牙今天宣布，將對來自義大利的旅客實施臨時邊境檢查，以回應義大利因大量移民湧入西班牙北非飛地休達（Ceuta），而對西班牙採取的類似措施。 法新社

西班牙今天宣布，將對來自義大利的旅客實施臨時邊境檢查，以回應義大利因大量移民湧入西班牙北非飛地休達（Ceuta），而對西班牙採取的類似措施。

法新社報導，西班牙表示，這項臨時邊境檢查措施將於8月8日午夜起實施，持續至9月7日。

西義兩國這起罕見的爭端源於7月30日至31日，數萬人從摩洛哥越境湧入休達，形成前所未見且造成多人死亡的移民潮。

這起事件激怒包括義大利在內，支持對非法移民採取強硬立場的歐盟成員國。義大利隨後暫停與西班牙間的申根（Schengen）免簽安排1個月。

西班牙今天抨擊這項措施「不公平、違背歐盟利益，且歧視西班牙人民」。

外長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）指出：「我們敦促義大利政府改正錯誤、停止邊境檢查，並像對待其他歐洲公民一樣對待西班牙人。」

阿爾巴雷斯揚言，義大利若不停止相關措施，西班牙將於8月9日前採取「對等措施」。

義大利極右翼總理梅洛尼（Giorgia Meloni）政府隨即表示，8月15日前「無意重新考慮這項決定」。義大利聲稱，西班牙當局預期8月15日將有「新一波移民潮」湧入休達。

梅洛尼辦公室聲明指出：「義大利不接受外國政府就國家安全及邊境管制提出的最後通牒或強加的要求。」西班牙內政部隨即在數小時內宣布對等措施。

根據西班牙官方數據，進入休達的7萬2000人中，已有7萬人返回摩洛哥。西班牙當局表示，有80人在越境過程中死亡。

移民 義大利 邊境管制 西班牙

延伸閱讀

新聞中的公民與社會／南非爆大規模反移民潮…失業、治安問題被歸因「都是他們的錯」

陸反制美國祭五措施 美七業者列實體清單

台商恐受影響？陸出入境新規將上路 海基會示警赴陸風險

「本世紀最嚴重野火」持續延燒...法國已撤22萬人、西班牙疏散超過10萬人

相關新聞

泰90天內推校園安全標準 槍擊案後全國加強心理篩檢

泰國昨天發生校園槍擊案後，當局今天宣布，將由高等教育、勞工及公衛等部會共同推動「全國校園安全標準」，預計90天內完成，並...

搶搭令和8年8月8日「哈哈哈蜂蜜婚」熱潮 日本新人排隊登記結婚

日媒報導，8在日本視為吉祥的數字，加上今年適逢日本令和8年，許多人選在今天「令和8年8月8日」充滿8的日子登記結婚；出雲...

巴西亞馬遜雨林砍伐降至10年來最低 魯拉誓言：2030年前終結非法盜伐

根據今天公布的官方數據，巴西亞馬遜雨林去年砍伐面積大幅下降至10年來最低水準，這是總統魯拉政府執政期間，亞馬遜雨林砍伐量...

熊本7.1強震增至39死、受損住宅1.8萬棟 志工陸續進入災區協助

日本熊本縣政府宣布，截至今天上午7時30分，上週強震的罹難者增加到39人；今天是地震過後，災區大致準備好開放義工進入所迎...

結婚基金全賠光！準新娘借錢拚翻本輸慘 崩潰想悔婚：放男友自由

原本準備迎接人生大事，沒想到多年存下的結婚基金，卻在一場投資失利後全數化為烏有。南韓一名30多歲準新娘，因把5500萬韓元（約新台幣120萬元）婚資投入股市後全部賠光，甚至再借錢試圖翻本，最終又損失2500萬韓元（約新台幣56.9萬元），如今不僅背負債務，還因愧對未婚夫而動起悔婚念頭。

休達移民潮爭端升高 西班牙對義大利祭臨時邊境管制

西班牙今天宣布，將對來自義大利的旅客實施臨時邊境檢查，以回應義大利因大量移民湧入西班牙北非飛地休達（Ceuta），而對西...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。