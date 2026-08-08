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假消息助長休達移民潮 歐盟籲平台強化管控措施

中央社／ 布魯塞爾7日綜合外電報導

歐洲聯盟（EU）科技事務主管維爾庫南今天呼籲Meta及TikTok採取「果斷行動」，控管危機期間的假消息。上週西班牙飛地休達爆發移民潮越境事件後，歐盟執行委員會（European Commission）已與這2大社群平台進行會談。

法新社報導，社群媒體上大量流傳「休達（Ceuta）邊境已開放」的假消息，被認為是數以萬計男女老幼湧入休達的主因之一。

維爾庫南（Henna Virkkunen）表示，「平台必須採取果斷行動，維護數位空間的完整性，特別是在危機情況下。」

她強調，「必須加強監管，也要加強與事實查核機構的合作」。她還指出，下週歐盟將「持續追蹤」此案。

西班牙已迅速遣返移民。馬德里當局4日宣布，7月30日至31日從摩洛哥進入這個西班牙飛地的7萬2000人中，除2000人外，其餘均已返回摩洛哥，此外共有80人在越境過程中死亡。

右翼人士抓住這起事件大作文章，並將此視為歐洲正遭受失控移民潮圍攻的證據。事件也造成西班牙與同為歐盟成員、主張強硬移民政策的義大利出現外交齟齬。

歐盟內政和移民事務專員布倫納（MagnusBrunner）4日表示，休達事件是對歐盟邊境安全以及「假消息抵禦能力」的「考驗」。

布倫納說，這波移民潮是「犯罪走私網絡和假消息」共同推動的結果，但他也提醒，目前仍無法確定究竟是誰在網路上「操弄」這起事件，背後可能是走私集團或俄羅斯等外國勢力。

他警告，歐盟必須強化追蹤社群媒體假消息趨勢的能力，並與歐洲刑警組織（Europol）及其他歐盟機構密切合作。

科技公司Golden Owl進行的開源調查顯示，「高度確信」這波移民潮是一場「刻意策劃的行動」。

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