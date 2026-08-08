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地震衝擊九州觀光！熊本旅宿業4天損失1.8億 高達6.5萬人取消住宿

中央社／ 東京8日綜合外電報導
一名男子走過日本熊本縣宇城市因7月28日強震而受損的路面。 法新社
一名男子走過日本熊本縣宇城市因7月28日強震而受損的路面。 法新社

日本熊本縣上週的強震衝擊到九州的觀光業。縣府指出，地震發生當天到7月31日，取消熊本縣內住宿的規模高達約6萬5500人份，相當於損失約9億日圓（約新台幣1.8億元）。

日本電視台（Nippon TV）7日報導，像是南阿蘇村的住宿設施「阿蘇農場」就面臨「取消潮」。「阿蘇農場」表示，地震過後4天之內就接到330件取消，而且8月多達2800件，光是住宿損失就上看6000萬日圓（約新台幣1200萬元）左右。

另一樁例子，則為熊本縣阿蘇郡的溫泉勝地「黑川溫泉」。地震發生當天到7月31日之間僅僅4天，就有7月到9月、共150人份的訂單被取消。

「黑川溫泉」內其中一間旅宿業者表示，遊客因為災害的關係卻步，而且旅館方面也沒收取消費用，「8月是旺季，因此目前覺得很苦惱」。

九州其他地區的觀光客數量，也因為地震而減少。

宮崎縣內的「高千穗峽」是當地夏天的旅遊勝地，許多觀光客會划著租來的小船，欣賞河道旁邊高度差達80公尺左右的斷崖，以及從斷崖上傾瀉而下的瀑布。

「高千穗峽」在地震當天聚集眾多遊客，熱門的划船區附近，因為地震出現落石。相關人員當下緊急疏散遊客，並管制周邊區域。

上週的地震過後，前往「高千穗峽」的遊客數明顯下滑。高千穗町觀光協會表示，平時，小船預約開放約10分鐘左右就會被搶購一空，但如今人潮減少，甚至開始販售當日門票。

另外，距離宮崎市內開車約40分鐘能抵達的「高屋溫泉」也受到影響。這間溫泉的女老闆表示，8月是暑假，主要的客源為學校社團，如今也紛紛取消住宿，原因是學校的判斷以及交通影響。

靠九州南邊的溫泉旅宿業者，也遭受地震波及。鹿兒島縣一間提供天然砂蒸溫泉的業者表示，原本的客源主要是不需要預約的客人，但是本月2日的來客數只有370人左右，跟去年同期相比減少約3到4成。

當地知名溫泉區「指宿溫泉」一間旅館指出，地震過後，截至12月底，約有500人取消訂房。

而觀光業受到衝擊，一大原因也跟交通受阻有關。

連結福岡縣與鹿兒島縣的九州新幹線，曾在地震後全線停駛，熊本站與新水俁站區間目前仍處於停駛狀態；連結福岡縣與鹿兒島市的縱貫高速公路，以八代地區為主的路段目前仍被封閉。

這也代表，福岡縣、佐賀縣等地的民眾，要前往鹿兒島縣或是宮崎縣等地，變得更不方便。

觀光 熊本地震 強震 日本

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