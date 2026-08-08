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南韓極端高溫持續 政府強化跨部會緊急應變機制

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南韓近日持續遭極端高溫侵襲。 法新社
南韓近日持續遭極端高溫侵襲。 法新社

南韓近日持續遭極端高溫侵襲，今年已23人因熱傷害死亡，尤其高齡者及農村、室外工作場所風險高，政府宣布強化跨部會緊急應變機制，盼保護高風險族群。

根據韓聯社今天報導，中央災難安全對策本部統計，截至6日，今年因熱傷害死亡的23人中，65歲以上高齡者達19人、占82.6%；死者中有7人、30%在農田等農村地區死亡，另有6人（26.1%）在室內、外工作場所死亡。

依據總統李在明6日在「高溫乾旱應對狀況檢討會議」中指示，政府將行政力量集中於高齡者、農業現場及工作場所的現場應對。

各部會分工方面，農林畜產食品部將重點保護高齡農業從事者，以及預防農業、畜牧業領域受災。政府將訪視高齡農民並發放降溫用品，同時透過「農村巡迴診療巴士」提供到府醫療服務。

保健福祉部將加強對獨居老人等弱勢族群的保護，強化現場巡察及降溫用品支援，並持續監督敬老院等避暑中心的運作情況，確保65歲以上長者能安全使用。

僱傭勞動部則負責針對建設工地、物流中心等高溫高風險工作場所進行現場查核，重點檢查是否依照高溫特報及不同高溫警戒階段，落實停止作業措施，並監督業者是否嚴格遵守「高溫安全5大基本守則」。

中央災難安全對策本部將於9日召開跨部會高溫災難應對會議，綜合檢視各機關的應對狀況，並討論因應高溫的額外應對方案。

中央災難安全對策本部長（行政安全部長官）尹昊重表示，將集中所有行政力量，確保高溫及乾旱對策在現場毫無漏洞地發揮作用，並以保護國民生命與安全為最優先，全力啟動跨政府總動員應變體系。

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