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雙颱接力襲日！白海豚直撲沖繩 昌鴻下周恐登陸關東東北

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張NTV-NNN影片截圖中，颱風「白海豚」逼近日本那霸市，一名行人7日冒雨走在街上。美聯社
在這張NTV-NNN影片截圖中，颱風「白海豚」逼近日本那霸市，一名行人7日冒雨走在街上。美聯社

今年第13號颱風「白海豚」目前直撲日本沖繩及奄美，特點是「移動緩慢」，當地所受影響預計將持續至9日。此外，11日適逢日本國定假日「山之日」，但日本東部海面已有第15號大型颱風「昌鴻」生成，可能在11日至12日接近或登陸關東及東北地區。

Weather Map報導，「白海豚」直撲沖繩及奄美，當地風雨持續增強。截至8日上午11時觀測到的最大瞬間風速，沖繩久米島為每秒36.8公尺、北原每秒36.5公尺、那霸每秒31.0公尺。此外，截至上午11時的24小時最大降雨量，鹿兒島縣奄美市名瀨達363.5公厘、沖繩東村204.0公厘，連遠離颱風中心的宮崎縣蝦野高原也出現165.5公厘豪雨。

「白海豚」截至8日上午11時推估位於沖繩本島地區久米島西北方約140公里處，以每小時15公里、約相當於自行車的速度向西北移動。由於規模龐大且移動緩慢，沖繩及奄美的惡劣天氣預計將持續至9日，當地居民仍須嚴防暴風、土石災害、暴潮及巨浪。

「白海豚」預計10日登陸中國大陸，並逐漸遠離日本，但在日本東部海面生成的「昌鴻」可能隨後接近日本。「昌鴻」11日至12日可能接近或登陸關東及東北地區，屆時風雨可能增強，交通運輸也可能受到影響。由於颱風接近時間適逢盂蘭盆節假期，民眾應持續留意最新資訊。

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