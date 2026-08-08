台灣搜救隊赴土耳其 參加無人機整合激流救援訓練

台灣來自內政部消防署特種搜救隊、台北市政府消防局及屏東縣政府消防局共10名搜救人員，應土耳其搜索救援協會（AKUT）邀請，前往土耳其參加激流救援及無人機聯合實地演訓。

駐土耳其代表處提供的資料顯示，為了提升訓練實效，這次演訓地點特別安排在土耳其東北部緊鄰黑海的里澤（Rize）山區，當地有近4000公尺高的山脈，山谷陡峭、溪流湍急，酷似台灣東部太魯閣峽谷，因此向來是土耳其訓練專業水上救難人員的場地。

AKUT在全土耳其有共30個分部，其中里澤分部最專精於水上救援，長期為土耳其政府及民間搜救人員提供特訓。

來自台灣的隊員這次在里澤的河谷進行激流徒手救援、操艇救援、暗流脫困、輕艇翻覆意外排除、無人機救援指揮中心架設及搭配即時搜救定位、資訊整合運用等演練。

雙方人員藉這次機會相互學習兩國各自裝備使用方式及搜救技巧與程序，交換寶貴經驗，雙方就運用人工智慧（AI）設定及判讀無人機所搜集各種影像資訊的準確性，及如何有效搭配實體救援行動規劃等議題進行熱烈討論。

AKUT與台灣合作淵源始於2023年2月，當時土耳其東部連續發生兩次強震，造成嚴重災情，當時台灣的消防署特種搜救隊副隊長黃博村帶領兩梯次共130人及5條搜救犬所組成的台灣國家搜救隊前進災區，在艱困環境下執行救援任務，並與AKUT搜救隊在重災區阿德亞曼（Adiyaman）連續工作近20小時，最終共同救出1名卡在崩塌樓板層間的土耳其女性。

這次聯合演訓期間，駐土耳其代表黃志揚也前往打氣，期許雙方在搜救兄弟情誼上持續深化合作、互相學習精進。

台灣在2023年土耳其大地震後的賑災計畫中，包含提升AKUT的裝備及救援能量，這次的演訓恰好使用不少台灣捐贈的設備及器具，AKUT隊員特別向黃志揚表達對台灣的感謝之情，讓他們得以更新裝備，增加執行搜救行動的信心與效率。

這次跨國實地演訓，強化台灣與土耳其兩國在急難搜救的合作夥伴關係，AKUT也多次派搜救團隊到台灣參加相關演訓，以及派專業教官到台灣授課，提升台灣各級搜救團隊的能量，以與國際接軌。