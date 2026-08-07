巴西南部「炸彈氣旋」襲擊 極端天候衝擊社會生活

巴西南部近日遭遇俗稱「炸彈氣旋」的強烈氣候系統，造成多地風速突破每小時百公里，並引發龍捲風、冰雹與大範圍停電。此一極端天候不僅重創地方基礎設施，也凸顯氣候變遷下社會韌性的挑戰。

CNN巴西新聞網等媒體報導，根據南大河州（RioGrande do Sul）防災單位與氣象機構資料，6日至7日，General Câmara地區測得最高風速達每小時134公里，首府快樂港（Porto Alegre）亦出現超過120公里的強風。部分城鎮出現屋頂掀落、樹木倒塌與房屋受損，農村地區甚至拍攝到龍捲風形成的影像。

南部與東南部多地學校因預測強風而緊急停課。里約熱內盧市政府宣布進入2級風險狀態，並透過簡訊提醒民眾避免外出。聖保羅沿海地區亦採取相同措施，以防止強風造成意外。聖保羅州防災機構更向24個地區發布警訊，提醒可能出現樹木傾倒、交通受阻與沿海巨浪等危險。

專家指出，「炸彈氣旋」（ciclone-bomba）是氣象學上所謂的「爆炸性氣旋生成」（bombogênese），即低氣壓在24小時內急遽下降至少24毫巴，導致大範圍強風與暴雨。此類現象常見於高緯度地區，當冷暖氣團劇烈交會時更易形成。

巴西國家氣象局（Inmet）表示，目前尚難斷定此次事件是否直接由聖嬰現象（El Niño）觸發，但聖嬰確實使南部大氣更潮濕，增加極端天候的可能性。

巴西近年頻繁遭遇極端氣候，包括洪水、乾旱與龍捲風。專家警告，隨著全球暖化加劇，南美洲中緯度地區可能更常出現此類「炸彈氣旋」，對能源供應、農業生產與城市安全構成壓力。防災單位呼籲加強基礎設施韌性，並提升社會對極端天候的應變能力。

此次事件再次凸顯氣候變遷的跨區域影響，南部面臨暴雨與強風，東南部則因冷鋒推進而停課防災。專家提醒，若缺乏長期規劃與國際合作，極端天候恐持續威脅巴西社會與經濟穩定。