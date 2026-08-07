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手術室狂搖、器械亂飛！開刀到一半遇熊本強震 醫生肉身護病人畫面曝
日本熊本縣7月28日發生7.1級強烈地震，截至8月6日，當地有最少38人喪生，仍有超過6700人入住避難中心。當地的基建設施陸續恢復正常，八代市的其中一間主要醫院熊本綜合醫院在5日重新開放門診，不過醫院在地震發生一刻則出現驚險場面。
日本放送協會（NHK）6日公開熊本綜合醫院在發生地震時的監視器畫面，當時院內有四間手術室在運作，其中一間正進行腹部手術。由片段可見，手術室的醫療設備在強震一刻出現劇烈搖晃，兩名醫生隨即拚命用身體掩護病人，避免遭儀器打傷。另一名護士則走向出口，確保逃生通道暢通。院方表示，4台手術最後都安全完成。
熊本綜合醫院受到此次地震影響一度斷水，部分醫療設備無法運作，因此需要暫停開放。不過在確認緊急情況可用井水的水質沒有問題後，門診服務在5日恢覆正常。
院長島田信也提到，醫院內仍有部分升降機停用，而且亦無法供應足夠的病人膳食等問題為患者帶來不便，但認為再次應診可以為當地民眾帶來安心，希望繼續履行醫院的使命。
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文章授權轉載自《香港01》
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