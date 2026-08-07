中東戰事推升樹脂成本 日本扭蛋業靠陸庫存抵銷風險

投入硬幣、轉動把手，就能得到一顆裝有玩具的扭蛋，日本的扭蛋在全世界都擁有高人氣。不過扭蛋大多數都是塑膠製品，卻幾乎未受到中東危機影響，原因就是「風險相互抵銷」。

「日本經濟新聞」報導，知名獨立扭蛋製造商「奇譚俱樂部」（Kitan Club），以人氣角色「杯緣子」及精緻的動物模型聞名。該公司年營收約30億日圓，在眾多規模僅數千萬至數億日圓的製造商中，穩居業界前5大之列。

針對石腦油（Naphtha）等石油化學原料供應不穩的疑慮，奇譚俱樂部負責人古屋大貴表示：「我們完全不擔心，也沒聽說有同業為此擔憂。」

奇譚俱樂部表示，因為扭蛋單價較低，若在日本本地生產，根本無法負擔成本。因此，多數廠商早在10多年前，就將生產委託給中國深圳與東莞的樹脂加工廠。

扭蛋的原料通常包括使用聚氯乙烯（PVC）的模型本體，以及使用聚丙烯（PP）與聚苯乙烯（PS）的扭蛋外殼。雖然這些原料價格受中東戰事影響均呈上漲趨勢，但日本扭蛋商表示，中國當地工廠的倉庫裡，這些樹脂原料早已堆積如山。

報導分析，由於扭蛋體積小巧，原本就不需要消耗大量樹脂，僅靠現有庫存就能滿足一定期間的需求。加上中國內需低迷，原本用於家電或建材的樹脂剩餘庫存，也流向玩具製造領域。

憑藉動漫與遊戲角色而成為大廠的「武士道創意公司」社長成田耕祐表示：「我們已從中國的代工廠商那裡獲得回覆，確認未來1年的原料供給完全不成問題。」

不過，川普關稅的影響同樣不可小覷。中國向來有「世界玩具工廠」之稱，過往最大的出口市場正是美國。然而在美中關係摩擦影響下，現在玩具也被課徵了重關稅。

具體關稅稅率雖因玩具材質與功能而異，但若直接反映在售價上，在美國沃爾瑪（Walmart）等實體賣場的零售價將翻漲數倍。因此，玩具供應商紛紛將面向美國市場的供給，轉移至印度、越南及印尼等國。

中國的樹脂加工廠過去除了生產日本的扭蛋外，也大量承接美國市場的玩具訂單。因此現在受川普關稅影響，原本預計用於美國市場玩具的樹脂原料，便以庫存的形式滯留在當地工廠內。

急於爭取替代訂單的中國當地工廠，便開始積極爭取日本扭蛋企業訂單。奇譚俱樂部負責人古屋大貴透露：「無論在價格或交期等條件上，對方的讓步意願都變得更高，讓我們更容易爭取到理想的條件。」

雖然中東戰事推升了樹脂價格，但中國經濟低迷與川普關稅卻壓制了成本轉嫁。由於中東戰事推升原料價格的影響，部分被中國經濟低迷及美國關稅造成的供需變化抵銷，使扭蛋業界得以幾乎不受這波油價上漲影響。

不過，目前的榮景未必能永遠持續。若原油價格長期維持在高檔，生產成本上升的壓力最終還是會逐漸增強。

為了化解中國工廠日後可能的漲價要求，日本模型與設計師扭蛋公司Kenelephant正透過調整年度訂購量與訂購批次，與中國工廠協商調整單價。

該公司兩年前曾透過減薄扭蛋外殼厚度成功減少原料使用量，未來還打算進一步評估將扭蛋外殼做更薄的可行性，以削減更多成本。

武士道創意公司為降低依賴中國的風險，已將目光投向越南與馬來西亞，評估建立新的生產據點；奇譚俱樂部則訂下目標，預計未來5年在美國及中國開拓與日本國內營收規模相當的市場版圖。

根據「日本扭蛋協會」統計，2025年度扭蛋市場規模達1960億日圓，比2024年度成長了39%。這主要歸功於全國商業大樓與娛樂設施的空置空間，紛紛轉型為無須投入大量人力的「店面型扭蛋專賣店」。

報導分析，未來幾年扭蛋市場仍可望持續成長，但之後可能受到扭蛋熱潮退燒、少子化及人口減少影響，轉向縮小。

目前日本扭蛋業界約有100家中小型企業激烈競爭，市場成長趨緩甚至見頂後，體質較弱的業者可能陸續退出。對業者而言，如今市場尚未受到明顯衝擊，或許正是提升生存能力的最後機會。