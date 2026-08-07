越南家扶串聯台越青年 攜手在地醫療守護兒童健康

越南家扶中心攜手台灣與越南教育和醫療單位，於5、6日舉辦國際志工服務活動，不僅提供兒童健康促進服務與資訊，也向在地民眾介紹台灣文化。一名越南志工表示，這是她參與過最有收穫的活動之一。

越南家扶中心攜手國防醫學大學「越南‧月光國際志工團」，於5日與6日在資源相對匱乏的越南富壽省玉山（Ngoc Son）及決勝（Quyet Thang）兩處公社衛生站辦理國際志工服務活動，不僅深化台越民間合作，也共同促進兒童健康福祉。

本次活動由國防醫學大學越南‧月光國際志工團師生組成，與越南家扶中心、地方公社衛生站醫護人員及越南青年志工攜手，透過兒童健康評估、營養教育、病媒蚊防治、台灣文化交流及互動遊戲等課程，引導兒童及家庭建立健康生活觀念，同時深化台越雙方在醫療教育、社區服務及跨文化合作上的交流。

參與活動的家長裴氏丹（Bùi Thị Dân）表示：「非常感謝越南家扶中心、國醫大及衛生站，為我們社區帶來這麼有意義又充滿歡樂的活動。孩子們平時很少有機會參加這樣的課程，這次大家都非常期待，也玩得很開心。希望未來能有更多類似的活動，特別是在暑假期間，讓孩子有更多學習、交流與探索新事物的機會。」

這次活動有58位家屬參與，共服務58名兒童，同時完成39人次兒童健康評估。除提供健康促進服務外，也讓台灣青年醫療人才深入了解越南基層公共衛生與社區健康照護體系，並與地方醫護人員交流健康促進策略，累積跨文化合作與國際服務經驗。

本次合作最大特色，在於結合當地公社衛生站、越南家扶中心及台灣醫療教育資源，共同規劃符合在地需求的健康促進活動。

國醫大副教授樊修龍指出，「學生走入社區、理解不同文化與醫療環境，是醫學教育的重要一環。我們期待透過持續合作，讓青年醫療人才在服務中學習，在交流中成長，並將專業知識轉化為對社會的實際貢獻」。

越南家扶中心代表黃雅歌則說：「國際志工服務真正重要的不只是完成一次活動，而是建立一個可以持續合作的平台。」此外，她也感謝台北科技大學慷慨解囊，協助採購活動中兒童飲用的牛奶。

國醫大越南‧月光國際志工團、越南家扶中心及越南青年志工攜手合作，透過寓教於樂的方式，讓孩子們在遊戲、互動及健康課程中學習，為社區家庭留下珍貴且深刻的回憶。

其中一堂課是帶領越南孩童認識台灣文化與華文，介紹台灣地理、101大樓、特色食物和客家文化，再一起動手做紙傘，氣氛熱絡、充滿歡笑。

曾參與聯合國及多個國際非政府組織志工服務的越南志工黎瓊芝（Lê Quỳnh Chi）分享：「這是我參與過最有收穫的志工活動之一。整個活動過程都能真正投入其中，不僅陪伴孩子學習，也與國醫大及其他越南志工建立許多交流與合作。我期待未來還有機會再次參與越南家扶中心舉辦的志工活動。」

越南家扶中心表示，活動建立共同回應社區需求的合作平台，未來將持續攜手各界合作夥伴及越南地方政府，持續深化台越民間合作，建立長期夥伴關係，共同打造更完善的兒童健康支持網絡，讓更多弱勢兒童與家庭受益。