馬航強制機師毒品檢測 未完成不得執行飛航任務

2026年7月最後一個周六夜，華府豪宅內香檳流淌。85歲的佛奇（Anthony Fauci）正穿梭於名流之間，享受著熱烈歡呼，那是佛奇幾年來極其熟悉的日常。然而在廳外，佛奇的政治死對頭、聯邦參議員保羅（Rand Paul）已將厚達1141頁的佛奇私人日記全面公開。當晚在場的人幾乎無人知曉，這本記載新冠疫情期間佛奇無數私密心聲的文件，即將拉開這位美國史上最具爭議的公職人員，職業生涯中最驚心動魄的終局之戰。

2026-08-07 22:49