聽新聞
0:00 / 0:00

馬航強制機師毒品檢測 未完成不得執行飛航任務

中央社／ 吉隆坡7日專電
一名馬航機師涉嫌運毒在印尼遭逮，馬航今天宣布對旗下全體機師實施強制性毒品檢測，如未在規定時限內完成篩檢，將不得執行飛航任務。 示意圖／AI生成
一名馬航機師涉嫌運毒在印尼遭逮，馬航今天宣布對旗下全體機師實施強制性毒品檢測，如未在規定時限內完成篩檢，將不得執行飛航任務。 示意圖／AI生成

一名馬航機師涉嫌運毒在印尼遭逮，馬航今天宣布對旗下全體機師實施強制性毒品檢測，如未在規定時限內完成篩檢，將不得執行飛航任務。

這名機師涉嫌攜帶約25公斤搖頭丸及少量安非他命，日前從吉隆坡飛抵印尼蘇卡諾－哈達國際機場後遭查獲逮捕，將依法接受印尼司法調查。馬來西亞航空公司表示，將全力配合有關當局調查。

自由今日大馬（Free Malaysia Today）、新海峽時報（New Straits Times）等媒體報導，涉案的39歲機師經尿液檢測結果，對安非他命、搖頭丸及古柯鹼均呈陽性反應。

馬來西亞航空集團總裁兼執行長納沙魯丁（Nasaruddin A. Bakar）表示，馬航對任何形式的不當行為採取零容忍態度，並對現役機師進行強制性毒品檢測，進一步強化飛航安全防護措施。

馬航這項檢測涵蓋旗下1260名機師，預計8月15日前完成。機師如未在規定期限內完成篩檢，將不得執行飛航任務；強制毒品檢測未來也將擴大至客艙機組人員。

馬航指出，涉案機師於案發時是以觀察員身分隨行，並非這架航班的執飛機組人員；當時航班由另外兩名合格機師執行飛航任務。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

馬航 毒品 機師 印尼

延伸閱讀

馬來西亞跨境運毒案增 反毒警鐘再響家園防線拉警報

影／毒品快篩陽性當場落跑 警鳴2槍追進公寓逮貨車司機

公車駕駛吃藥唾液快篩陽性遭疑涉毒 陳怡潔喊話市府應有複驗機制

埃及32歲知名女星涉毒被判死刑 引發社會震驚

相關新聞

史丹佛大學首度用AI造出可複製合成病毒 專家示警噩夢情境

美國史丹佛大學主導的研究團隊運用生成式人工智慧（AI）設計出全新合成病毒，不僅功能完整，還可在實驗室中複製。這不只是AI首次成功設計完整基因組，也是AI首次被用來創造自然界中從未出現過的病毒。

手術室狂搖、器械亂飛！開刀到一半遇熊本強震 醫生肉身護病人畫面曝

日本熊本縣7月28日發生7.1級強烈地震，截至8月6日，當地有最少38人喪生，仍有超過6700人入住避難中心。當地的基建設施陸續恢復正常，八代市的其中一間主要醫院熊本綜合醫院在5日重新開放門診，不過醫院在地震發生一刻則出現驚險場面。

星期人物／私人日記被挖出 美抗疫英雄佛奇陷自戀爭議

2026年7月最後一個周六夜，華府豪宅內香檳流淌。85歲的佛奇（Anthony Fauci）正穿梭於名流之間，享受著熱烈歡呼，那是佛奇幾年來極其熟悉的日常。然而在廳外，佛奇的政治死對頭、聯邦參議員保羅（Rand Paul）已將厚達1141頁的佛奇私人日記全面公開。當晚在場的人幾乎無人知曉，這本記載新冠疫情期間佛奇無數私密心聲的文件，即將拉開這位美國史上最具爭議的公職人員，職業生涯中最驚心動魄的終局之戰。

南韓張潤基性侵殺人案…兇嫌警官父偵查包庇 警方將導入親屬迴避制

南韓光州5月發生「張潤基殺人案」，牽扯出兇嫌父親為警官以及偵查包庇等一連串爭議，加上因應「刑事訴訟法」修正案，警方決定下...

馬航強制機師毒品檢測 未完成不得執行飛航任務

一名馬航機師涉嫌運毒在印尼遭逮，馬航今天宣布對旗下全體機師實施強制性毒品檢測，如未在規定時限內完成篩檢，將不得執行飛航任...

日本指定熊本地震為「激甚災害」 擴大國家重建補助

日本政府於7日召開非實體內閣會議，決定將本次熊本地震指定為「激甚災害」。此舉將擴大國家對受災自治體在農業及基礎設施重建工...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。