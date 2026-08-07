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馬航強制機師毒品檢測 未完成不得執行飛航任務
一名馬航機師涉嫌運毒在印尼遭逮，馬航今天宣布對旗下全體機師實施強制性毒品檢測，如未在規定時限內完成篩檢，將不得執行飛航任務。
這名機師涉嫌攜帶約25公斤搖頭丸及少量安非他命，日前從吉隆坡飛抵印尼蘇卡諾－哈達國際機場後遭查獲逮捕，將依法接受印尼司法調查。馬來西亞航空公司表示，將全力配合有關當局調查。
自由今日大馬（Free Malaysia Today）、新海峽時報（New Straits Times）等媒體報導，涉案的39歲機師經尿液檢測結果，對安非他命、搖頭丸及古柯鹼均呈陽性反應。
馬來西亞航空集團總裁兼執行長納沙魯丁（Nasaruddin A. Bakar）表示，馬航對任何形式的不當行為採取零容忍態度，並對現役機師進行強制性毒品檢測，進一步強化飛航安全防護措施。
馬航這項檢測涵蓋旗下1260名機師，預計8月15日前完成。機師如未在規定期限內完成篩檢，將不得執行飛航任務；強制毒品檢測未來也將擴大至客艙機組人員。
馬航指出，涉案機師於案發時是以觀察員身分隨行，並非這架航班的執飛機組人員；當時航班由另外兩名合格機師執行飛航任務。
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