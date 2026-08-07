日本指定熊本地震為「激甚災害」 擴大國家重建補助

日本政府於7日召開非實體內閣會議，決定將本次熊本地震指定為「激甚災害」。此舉將擴大國家對受災自治體在農業及基礎設施重建工程的補助比率，減輕地方財政負擔。

日本共同社報導，透過這項指定，將可進一步協助災民重建生活與恢復產業發展。此外，由於受災規模龐大，本次採用不限定特定區域的「本激」等級。

「激甚災害」分為「本激」及「局激」。「本激」適用於造成大規模災害的事件本身，不限特定地區；「局激」則適用於受災特別嚴重的特定市町村，提供重點補助。

如果日本政府把災害列為「激甚災害」，中央政府將提高補助比例、擴大支援災後復原與重建工作，有助加快重建進度。

針對農地、排水溝渠、道路、港口以及自來水與下水道等災後復建工程，國家財政補助率將提高約1成。此外，對於農會及漁會所擁有的倉庫與加工設施，補助比例亦同步提高。而針對受災中小企業的事業重建需求，政府也將強化其資金貸款時的融資保證措施。

同時，政府亦決定將本次地震指定為「特定非常災害」。屆時將適用各項行政手續的特例措施，包括延長駕駛執照的有效期限，以及延長拋棄繼承的判斷期限等。