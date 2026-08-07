大馬前首相依斯邁沙比利因病住院 檢方起訴期程延後

馬來西亞檢方原擬今天起訴前首相依斯邁沙比利，但他因健康問題住院治療而無法出庭，大馬法院裁准將起訴程序延至8月27日。依斯邁沙比利涉及案件疑與財產申報有關。

依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）如遭起訴，將是繼納吉（Najib Razak）與慕尤丁（MuhyiddinYassin）之後，另一位遭起訴的卸任首相。

新海峽時報（New Straits Times）報導，依斯邁沙比利在國家心臟中心（IJN）接受心律調節器植入手術，檢方原訂起訴程序已延後。

律師阿米爾（Amer Hamzah Arshad）表示，依斯邁沙比利昨天在馬來西亞反貪污委員會（MACC）接受調查期間身體不適，隨後被送往國家心臟中心治療。

阿米爾向法院聲請展延，由於檢方基於人道理由沒有異議，法院最終裁准。

大馬媒體報導，這次起訴據信與依斯邁沙比利申報財產有關。他先前因涉及「大馬一家」（KeluargaMalaysia）宣傳合約案，多次遭馬來西亞反貪污委員會調查。反貪會調查期間曾在他的前幕僚住處與其他相關地點查獲總值約1億7000萬令吉（約新台幣13億6000萬元）的多種外幣現金，以及16公斤金條。

依斯邁沙比利曾於2021年8月至2022年11月擔任馬來西亞首相，也曾任巫統副主席，目前擔任國會議員。