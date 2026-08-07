聽新聞
0:00 / 0:00

大馬前首相依斯邁沙比利因病住院 檢方起訴期程延後

中央社／ 吉隆坡7日專電

馬來西亞檢方原擬今天起訴前首相依斯邁沙比利，但他因健康問題住院治療而無法出庭，大馬法院裁准將起訴程序延至8月27日。依斯邁沙比利涉及案件疑與財產申報有關。

依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）如遭起訴，將是繼納吉（Najib Razak）與慕尤丁（MuhyiddinYassin）之後，另一位遭起訴的卸任首相。

新海峽時報（New Straits Times）報導，依斯邁沙比利在國家心臟中心（IJN）接受心律調節器植入手術，檢方原訂起訴程序已延後。

律師阿米爾（Amer Hamzah Arshad）表示，依斯邁沙比利昨天在馬來西亞反貪污委員會（MACC）接受調查期間身體不適，隨後被送往國家心臟中心治療。

阿米爾向法院聲請展延，由於檢方基於人道理由沒有異議，法院最終裁准。

大馬媒體報導，這次起訴據信與依斯邁沙比利申報財產有關。他先前因涉及「大馬一家」（KeluargaMalaysia）宣傳合約案，多次遭馬來西亞反貪污委員會調查。反貪會調查期間曾在他的前幕僚住處與其他相關地點查獲總值約1億7000萬令吉（約新台幣13億6000萬元）的多種外幣現金，以及16公斤金條。

依斯邁沙比利曾於2021年8月至2022年11月擔任馬來西亞首相，也曾任巫統副主席，目前擔任國會議員。

比利 慕尤丁 馬來西亞

延伸閱讀

藉採購BNT疫苗詐慈濟 幕後宗教團體夫婦接押禁見

馬來西亞跨境運毒案增 反毒警鐘再響家園防線拉警報

狠詐慈濟10億！女律師和香港富商馬廷海交好 拿2億給他蓋台北天空塔

慈濟遭疫苗詐騙 張景森：內控長期薄弱 最高領導應道歉下台

相關新聞

史丹佛大學首度用AI造出可複製合成病毒 專家示警噩夢情境

美國史丹佛大學主導的研究團隊運用生成式人工智慧（AI）設計出全新合成病毒，不僅功能完整，還可在實驗室中複製。這不只是AI首次成功設計完整基因組，也是AI首次被用來創造自然界中從未出現過的病毒。

手術室狂搖、器械亂飛！開刀到一半遇熊本強震 醫生肉身護病人畫面曝

日本熊本縣7月28日發生7.1級強烈地震，截至8月6日，當地有最少38人喪生，仍有超過6700人入住避難中心。當地的基建設施陸續恢復正常，八代市的其中一間主要醫院熊本綜合醫院在5日重新開放門診，不過醫院在地震發生一刻則出現驚險場面。

星期人物／私人日記被挖出 美抗疫英雄佛奇陷自戀爭議

2026年7月最後一個周六夜，華府豪宅內香檳流淌。85歲的佛奇（Anthony Fauci）正穿梭於名流之間，享受著熱烈歡呼，那是佛奇幾年來極其熟悉的日常。然而在廳外，佛奇的政治死對頭、聯邦參議員保羅（Rand Paul）已將厚達1141頁的佛奇私人日記全面公開。當晚在場的人幾乎無人知曉，這本記載新冠疫情期間佛奇無數私密心聲的文件，即將拉開這位美國史上最具爭議的公職人員，職業生涯中最驚心動魄的終局之戰。

南韓張潤基性侵殺人案…兇嫌警官父偵查包庇 警方將導入親屬迴避制

南韓光州5月發生「張潤基殺人案」，牽扯出兇嫌父親為警官以及偵查包庇等一連串爭議，加上因應「刑事訴訟法」修正案，警方決定下...

馬航強制機師毒品檢測 未完成不得執行飛航任務

一名馬航機師涉嫌運毒在印尼遭逮，馬航今天宣布對旗下全體機師實施強制性毒品檢測，如未在規定時限內完成篩檢，將不得執行飛航任...

日本指定熊本地震為「激甚災害」 擴大國家重建補助

日本政府於7日召開非實體內閣會議，決定將本次熊本地震指定為「激甚災害」。此舉將擴大國家對受災自治體在農業及基礎設施重建工...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。