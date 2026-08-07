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伊波拉疫情陰霾…民主剛果破4千例確診1850人亡 有紀錄以來傳播最快
剛果民主共和國（簡稱民主剛果）政府資料顯示，民主剛果當前伊波拉（Ebola）疫情確診病例首次超過4000例，包括1850人病亡。
路透社報導，這波是全球第2大規模的伊波拉疫情，被形容為有紀錄以來傳播速度最快。
專家認為，病毒早在5月15日疫情宣布爆發前數月就已開始傳播，實際病例數可能遠高於官方統計。
位於非洲中部的民主剛果公衛研究所在最新報告中說，總感染人數已達4053人，其中1850人病亡。
全國5省通報病例，包括伊圖里省（Ituri）、北基伍省（North Kivu）、南基伍省（South Kivu）、上韋萊省（Haut-Uele）與喬波省（Tshopo）。
期刊「科學」（Science）上月刊登的一項研究指出，民主剛果的疫情早在1月甚至更早就在伊圖里省出現。研究人員在1月中至5月15日發現500多起疑似病例。
由於偵測延誤、監控系統不堪負荷、軍事衝突，以及缺乏針對相關病毒株的疫苗和治療方式，疫情防控工作受到阻礙，導致這波疫情未能及時控制。
目前為止僅西非2014年至2016年的疫情規模更大，當時幾內亞、賴比瑞亞及獅子山共和國累計超過2萬8000例病例。
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