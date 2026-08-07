熊本強震過後第10天 九州新幹線部分區間復駛

日本熊本7月28日發生規模7.1強震過後，一度造成九州新幹線全線停駛，繼博多站與熊本站區間上月底依序重啟之後，最南邊的區間新水俁站與鹿兒島中央站今天起復駛。

日本放送協會（NHK）報導，九州新幹線從北到南，主要車站依序為博多站、熊本站、新水俁站、鹿兒島中央站。

九州新幹線在上週的強震過後，曾經全線停擺，不過博多站與熊本站區間7月31日之前已經依序復駛。

另外，新水俁站、鹿兒島中央站區間因為已經確認安全無虞，今天起復駛。

而JR九州公司表示，已經確認熊本站與新水俁站區間的鐵軌與橋樑嚴重受損，難以在本月重啟這個區間的列車，之後將另行公布復駛時間。

熊本電視台（TKU）報導，JR九州公司社長古宮洋二昨天表示，預計在本月宣布上述區間列車復駛的大致時程。

熊本縣災害對策本部今天持續更新災損狀況，截至今天上午7時30分，包含待確認的案例在內，縣內有38人死亡，罹難人數從8月2日起並未變動。另有21人傷勢嚴重。熊本縣內目前有6794人在126處避難所避難。

受損住宅共1萬6425棟，包含全倒699棟、大規模半倒20棟、半倒1025棟、局部受損6855棟、7826棟受損程度待調查。

斷水部分，截至8月6日下午2時，仍約有3萬6680個家戶斷水：最多處為八代市約2萬3710戶、宇城市約9920戶、冰川町約3100戶、甲佐町約150戶。