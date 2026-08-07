聽新聞
0:00 / 0:00

熊本強震過後第10天 九州新幹線部分區間復駛

中央社／ 東京7日綜合外電報導

日本熊本7月28日發生規模7.1強震過後，一度造成九州新幹線全線停駛，繼博多站與熊本站區間上月底依序重啟之後，最南邊的區間新水俁站與鹿兒島中央站今天起復駛。

日本放送協會（NHK）報導，九州新幹線從北到南，主要車站依序為博多站、熊本站、新水俁站、鹿兒島中央站。

九州新幹線在上週的強震過後，曾經全線停擺，不過博多站與熊本站區間7月31日之前已經依序復駛。

另外，新水俁站、鹿兒島中央站區間因為已經確認安全無虞，今天起復駛。

而JR九州公司表示，已經確認熊本站與新水俁站區間的鐵軌與橋樑嚴重受損，難以在本月重啟這個區間的列車，之後將另行公布復駛時間。

熊本電視台（TKU）報導，JR九州公司社長古宮洋二昨天表示，預計在本月宣布上述區間列車復駛的大致時程。

熊本縣災害對策本部今天持續更新災損狀況，截至今天上午7時30分，包含待確認的案例在內，縣內有38人死亡，罹難人數從8月2日起並未變動。另有21人傷勢嚴重。熊本縣內目前有6794人在126處避難所避難。

受損住宅共1萬6425棟，包含全倒699棟、大規模半倒20棟、半倒1025棟、局部受損6855棟、7826棟受損程度待調查。

斷水部分，截至8月6日下午2時，仍約有3萬6680個家戶斷水：最多處為八代市約2萬3710戶、宇城市約9920戶、冰川町約3100戶、甲佐町約150戶。

新幹線 熊本 強震 熊本地震 日本

延伸閱讀

熊本震災企業靠營運持續計畫應變 加速修復供應鏈

大型煙囪倒塌…日本製紙八代廠9死 成熊本地震罹難者最多處

地震重創熊本長照機構 讀賣新聞：老年人被迫睡走廊、無法洗澡

熊本地震災區加緊防颱 搶修堤防、醫療船暫停服務

相關新聞

史丹佛大學首度用AI造出可複製合成病毒 專家示警噩夢情境

美國史丹佛大學主導的研究團隊運用生成式人工智慧（AI）設計出全新合成病毒，不僅功能完整，還可在實驗室中複製。這不只是AI首次成功設計完整基因組，也是AI首次被用來創造自然界中從未出現過的病毒。

手術室狂搖、器械亂飛！開刀到一半遇熊本強震 醫生肉身護病人畫面曝

日本熊本縣7月28日發生7.1級強烈地震，截至8月6日，當地有最少38人喪生，仍有超過6700人入住避難中心。當地的基建設施陸續恢復正常，八代市的其中一間主要醫院熊本綜合醫院在5日重新開放門診，不過醫院在地震發生一刻則出現驚險場面。

星期人物／私人日記被挖出 美抗疫英雄佛奇陷自戀爭議

2026年7月最後一個周六夜，華府豪宅內香檳流淌。85歲的佛奇（Anthony Fauci）正穿梭於名流之間，享受著熱烈歡呼，那是佛奇幾年來極其熟悉的日常。然而在廳外，佛奇的政治死對頭、聯邦參議員保羅（Rand Paul）已將厚達1141頁的佛奇私人日記全面公開。當晚在場的人幾乎無人知曉，這本記載新冠疫情期間佛奇無數私密心聲的文件，即將拉開這位美國史上最具爭議的公職人員，職業生涯中最驚心動魄的終局之戰。

南韓張潤基性侵殺人案…兇嫌警官父偵查包庇 警方將導入親屬迴避制

南韓光州5月發生「張潤基殺人案」，牽扯出兇嫌父親為警官以及偵查包庇等一連串爭議，加上因應「刑事訴訟法」修正案，警方決定下...

馬航強制機師毒品檢測 未完成不得執行飛航任務

一名馬航機師涉嫌運毒在印尼遭逮，馬航今天宣布對旗下全體機師實施強制性毒品檢測，如未在規定時限內完成篩檢，將不得執行飛航任...

日本指定熊本地震為「激甚災害」 擴大國家重建補助

日本政府於7日召開非實體內閣會議，決定將本次熊本地震指定為「激甚災害」。此舉將擴大國家對受災自治體在農業及基礎設施重建工...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。