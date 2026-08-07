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颱風白海豚侵襲日本沖繩3傷 各地實施交管

中央社／ 東京7日綜合外電報導

今年第13號颱風「白海豚」今天上午接近日本沖繩本島與鹿兒島奄美地區，預計今晚從這些區域附近通過。沖繩本島已進入暴風圈，各地已實施交通管制，已知當地3人受傷。

根據日本氣象廳今天上午10時45分發布的颱風路徑潛勢預測圖，「白海豚」上午10時（台北時間9時）位於沖永良部島付近，中心氣壓950百帕、近中心最大風速每秒40公尺、最大瞬間風速每秒55公尺。

「琉球新報」報導，沖繩本島周邊離島例如久米島，在接下來幾個小時也會進入暴風圈。由於颱風接近，沖繩各地已經實施交管，像是沖繩自動車道（高速公路）、那霸機場高速公路，雙向全線封閉。

沖繩縣政府表示，截至今天上午7時，沖繩本島、大東島地區34個地方行政單位已經開設避難所，共有244人在避難；沖繩縣內已知有3人受傷，原因是被強風吹到跌倒，或是從梯子上摔落等原因。

沖繩電力公司指出，截至今天上午9時，沖繩本島與大東島地區共有2250個家戶停電。

「讀賣新聞」報導，日本氣象廳呼籲上述地區留意暴風與土石流等災害。

熊本縣也在颱風的強風區域內，熊本縣菊池市今晨觀測到最大瞬間風速每秒16.8公尺。熊本縣7月28日發生規模7.1強震時，菊池市測得震度5強。

另外，奄美群島之一的德之島，今天上午7時左右測得最大瞬間風速每秒41.2公尺。氣象廳預測，沖繩地區與奄美地區會出現最大瞬間風速每秒55公尺，九州南部則會測得每秒30公尺。

沖繩地區、奄美地區、九州南部截至明天上午6時的24小時累積降雨量，多的話可能會達到200毫米。而且沖繩地區與奄美地區可能會出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），並帶來更多雨量。

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