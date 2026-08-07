用AI設計全新病毒 新科研引醫療契機與風險雙面刃

一個由史丹佛大學主導的研究團隊利用人工智慧創造出自然界從未出現過的合成病毒，可殺滅大腸桿菌。然而這也引發這項技術未來可能被用設計危險病原體或生物武器的隱憂。

紐約時報指出，合成病毒並非新鮮事，科學家們很早以前就學會製造病毒基因組，用以研究抗病毒藥物與疫苗。然而今天發表於「科學雜誌」（Science）期刊的一項新研究，遠遠超越過去複製病毒基因的範疇。

史丹佛大學與位於加州研究機構Arc Institute的科學家們，教導人工智慧（AI）辨識自然界中DNA結構模式，然後利用這些資料寫出製造全新病毒的「配方」。如此設計出的病毒能殺死大腸桿菌。

英國「金融時報」指出，史丹佛大學研究人員開發一套名為Evo 2的生成式AI，可以撰寫新的基因組。他們利用這套程式設計並製造出16種合成噬菌體（phages,一種能感染細菌的病毒，有時會被用來取代抗生素以殺死引起疾病的細菌）。

研究人員在安全管制的實驗室進行測試後發現，這些新設計出的噬菌體殺死大腸桿菌的效果，比自然界存在的噬菌體Phi X-174效果更好；Phi X-174正是研究人員進行設計時採用的原型，這次由AI設計出的噬菌體不會對人類構成威脅，因為Phi X-174只能感染細菌。

史丹佛研究團隊的成員表示，AI可能有助推動噬菌體療法重新興起，因為越來越多證據顯示令人擔憂的抗藥性病原體正陸續出現，醫療將需要創新的替代方案，而噬菌體療法正是其中之一。

研究人員這次所用的Evo 2是開源AI模型，任何人都可以免費下載，自行設計新的基因組。

但這項新研究也加劇日益升高的隱憂，即AI可能讓人類得以創造新一代的生物武器，從致命毒素到無法遏止的大流行疾病都有可能。

帶領這項研究的布萊恩．希（Brian Hie）說：「我們目前沒有將這項研究商業化的計畫。我們是一個由慈善捐款與政府補助資助的學術實驗室。這項基礎技術具有為健康與人類帶來巨大益處的潛力，因此，我們有責任將這項技術公開，讓盡可能多的人能使用。」

布萊恩．希堅稱，這些潛在益處超過不法分子用於生物恐怖主義所帶來的風險。然而這期「科學雜誌」同時也刊出由約翰霍普金斯衛生安全中心（CHS）學者英格斯比（Thomas Inglesby）與漢克（MoritzHanke）的研究，示警AI設計病毒基因組恐引發迫切的生物安全與生物防護問題。

英格斯比與漢克雖肯定史丹佛研究團隊在研究中採取的防範措施，但兩人也說：「現有治理架構不足以監督生成式AI設計基因組……問題不在於這類技術是否問世，而是在於社會能否打造出相應的監督機制，使其效益充分發揮的同時，也能防範嚴重危害的發生。」