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見義勇為阻止偷竊！60歲男遭5青少年圍毆命危…12歲嫌母法庭喊冤「兒是好學生」

香港01／ 撰文：安琪拉
2名少女涉嫌在附近店鋪偷竊衣物，60歲超市員工見狀，隨即上前攔住2名盜竊的少女，竟遭同夥圍毆成重傷。（網上影片截圖）
2名少女涉嫌在附近店鋪偷竊衣物，60歲超市員工見狀，隨即上前攔住2名盜竊的少女，竟遭同夥圍毆成重傷。（網上影片截圖）

見義勇為的舉動，竟惹來殺身之禍！澳洲墨爾本日前發生1宗令人髮指的青少年群毆襲擊案，1名60歲亞洲超市男職員因試圖阻止青少年盜竊，竟慘遭5名年僅12至15歲的未成年男女圍毆，頭部遭重創送院搶救，目前生命垂危。案件日前法院庭審現場，1名12歲疑犯的母親在庭上激動落淚，形容兒子是「成績優異的好學生」，與其他涉案青少年並不熟絡，試圖申請保釋，但法官以案情嚴重為由拒絕其保釋申請，事件引發澳洲社會對青少年犯罪的強烈關注。

綜合維多利亞州（Victoria）警方官方聲明與澳洲媒體報導，事發於8月1日下午2時許，墨爾本西區陽光區的漢普夏路（Hampshire Road），2名少女涉嫌在附近店鋪偷竊衣物，在旁邊亞超雜貨店工作的60歲男職員見狀，隨即上前攔住2名盜竊的少女。

沒想到這個見義勇為的舉動，竟惹來殺身之禍！據閉路電視片段顯示，因男職員的介入，這群年輕疑犯隨即將矛頭轉向他，雙方發生激烈肢體衝突，2名少女與另外3名趕來支援的少年同夥對老翁持續拳打腳踢長達數分鐘，過程中，老翁被狠狠推倒在地，頭部遭到重創。事後5名童黨迅速逃離現場，救護員接報趕至，將老翁緊急送往醫院搶救，情況危殆。

維多利亞州警方隨後在案發地點附近拘捕了4名少年，並於稍後時間前往另1名12歲男童家中將其拘捕。涉案的5名疑犯分別為12歲、13歲及15歲的3名少年以及2名14歲少女，他們被控以群毆、暴力擾亂治安、蓄意傷人及蓄意造成嚴重傷害等多項嚴重罪名。

案件於8月2日晚法院庭審現場，其中1名12歲男童母親在庭上情緒失控痛哭，為兒子辯護稱他平日是「成績優異的好學生」，與其他涉案朋友並不熟絡，懇求法庭准予保釋。警方極力反對，指控涉案青少年的施襲行為「冷血、無故且極端暴力」，法官認為案件已造成嚴重的悲劇後果，堅決拒絕該名12歲男童的保釋申請。

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文章授權轉載自《香港01》

偷竊 青少年 澳洲

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