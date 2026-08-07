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19歲丹麥公主「零特權」入伍！放棄近95萬津貼、自己駕車、走進軍營

香港01／ 撰文：官祿倡
2026年8月3日，丹麥伊莎貝拉公主下車後前往軍營服役。路透
2026年8月3日，丹麥伊莎貝拉公主下車後前往軍營服役。路透

丹麥國王腓特烈十世（Frederik X）與瑪麗王后（Queen Mary Donaldson）的19歲長女、王位第二順位繼承人伊莎貝拉公主（Princess Isabella），於8月3日來到軍營正式報到入伍，展開為期11個月的義務役。她因此成為丹麥擴大徵兵制上路後，首批服役的女兵之一，也是丹麥王室首位正式參與義務兵役的女性成員。

伊莎貝拉公主於本周一（3日）上午自行駕駛一輛黑色奧迪（Audi）Q4 抵達位於丹麥斯勞厄爾瑟（Slagelse）的軍營。她一身休閒裝打扮，背白色背包，面帶笑容走進軍營，全程沒有王室車隊或衛兵護送，與其他約1,600名同日入營的新兵一樣，向軍方報到。

丹麥王室指出，與她的哥哥、丹麥王儲克里斯蒂安（Crown Prince Christian）之前投身軍旅時相同，伊莎貝拉公主自願放棄11個月兵役可獲得的共29,400美元（約94.7萬新台幣）的薪水與生活津貼，期間費用則由父母財政支持。

王室強調，伊莎貝拉公主在軍中不享有任何特殊待遇，將與其他新兵共同接受相同的訓練。丹麥媒體報導，其11個月兵役包含5個月基礎訓練與6個月實際作戰勤務。

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文章授權轉載自《香港01》

公主 丹麥 徵兵制 義務役 王儲

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