快訊

白海豚颱風龜速前進！東北部海域納海警範圍 周末兩天降雨最明顯

魔鬼藏細節裡？宏碁接手僅2天赫見兆基缺失 李文詳辭董座撤出經營層

姜厚任小2輪女友前夫曝光！以「余家菁」嫁縣府農業處科長 交往3個月閃婚

聽新聞
0:00 / 0:00

通訊中心供電故障 英格蘭多地鐵路交通中斷

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國倫敦中部帕丁頓車站。法新社
英國倫敦中部帕丁頓車站。法新社

英國天空新聞6日報導，由於通訊中心供電故障，英格蘭地鐵路交通中斷，大曼徹斯特地區、中部地區和西北地區均受影響。英國國家鐵路公司警告乘客，列車停駛、延誤或更改時間的狀況恐將持續一整天。

英國國家鐵路公司表示：「由於通訊中心供電故障，大曼徹斯特地區、中部地區和西北地區鐵路交通中斷。列車將停駛、延誤長達60分鐘，或更改時間。」

聲明說，供電故障造成的混亂預計會持續一整天。

一名乘客告訴天空新聞，他們被困在曼徹斯特的維根車站（Wigan Station），「所有列車都動彈不得」。他說：「北方鐵路公司根本不知道發生什麼事，只叫我們改搭計程車。」

另一名乘客從倫敦尤斯頓站（Euston）搭火車前往英格蘭西北部的利物浦，表示已被困在利物浦西南方車程約30分鐘的艾克頓橋（Acton Bridge）一個半小時。他表示，現場沒有提供乘客餐飲，雖然「列車剛剛突然移動了」，但完全沒有告知情況。

還有一名乘客說，他被困在曼徹斯特，「因為火車故障無法離開」。

英格蘭 地鐵 供電

延伸閱讀

張景森：3521億蓋北宜盲腸高鐵vs150億救基隆太監捷運 哪個更重要？

白海豚不轉彎？周末龜速擦邊 氣象署不排除「這地」發陸警

號稱全台最大…高雄親子樂園父親節開園 警公布交管防塞車避雷

機捷8月13日防空演習各站「只進不出」 籲旅客提早到站

相關新聞

史丹佛大學首度用AI造出可複製合成病毒 專家示警噩夢情境

美國史丹佛大學主導的研究團隊運用生成式人工智慧（AI）設計出全新合成病毒，不僅功能完整，還可在實驗室中複製。這不只是AI首次成功設計完整基因組，也是AI首次被用來創造自然界中從未出現過的病毒。

手術室狂搖、器械亂飛！開刀到一半遇熊本強震 醫生肉身護病人畫面曝

日本熊本縣7月28日發生7.1級強烈地震，截至8月6日，當地有最少38人喪生，仍有超過6700人入住避難中心。當地的基建設施陸續恢復正常，八代市的其中一間主要醫院熊本綜合醫院在5日重新開放門診，不過醫院在地震發生一刻則出現驚險場面。

南韓張潤基性侵殺人案…兇嫌警官父偵查包庇 警方將導入親屬迴避制

南韓光州5月發生「張潤基殺人案」，牽扯出兇嫌父親為警官以及偵查包庇等一連串爭議，加上因應「刑事訴訟法」修正案，警方決定下...

馬航強制機師毒品檢測 未完成不得執行飛航任務

一名馬航機師涉嫌運毒在印尼遭逮，馬航今天宣布對旗下全體機師實施強制性毒品檢測，如未在規定時限內完成篩檢，將不得執行飛航任...

日本指定熊本地震為「激甚災害」 擴大國家重建補助

日本政府於7日召開非實體內閣會議，決定將本次熊本地震指定為「激甚災害」。此舉將擴大國家對受災自治體在農業及基礎設施重建工...

伊波拉疫情陰霾…民主剛果破4千例確診1850人亡 有紀錄以來傳播最快

剛果民主共和國（簡稱民主剛果）政府資料顯示，民主剛果當前伊波拉（Ebola）疫情確診病例首次超過4000例，包括1850...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。