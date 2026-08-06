通訊中心供電故障 英格蘭多地鐵路交通中斷

英國天空新聞6日報導，由於通訊中心供電故障，英格蘭多地鐵路交通中斷，大曼徹斯特地區、中部地區和西北地區均受影響。英國國家鐵路公司警告乘客，列車停駛、延誤或更改時間的狀況恐將持續一整天。

英國國家鐵路公司表示：「由於通訊中心供電故障，大曼徹斯特地區、中部地區和西北地區鐵路交通中斷。列車將停駛、延誤長達60分鐘，或更改時間。」

聲明說，供電故障造成的混亂預計會持續一整天。

一名乘客告訴天空新聞，他們被困在曼徹斯特的維根車站（Wigan Station），「所有列車都動彈不得」。他說：「北方鐵路公司根本不知道發生什麼事，只叫我們改搭計程車。」

另一名乘客從倫敦尤斯頓站（Euston）搭火車前往英格蘭西北部的利物浦，表示已被困在利物浦西南方車程約30分鐘的艾克頓橋（Acton Bridge）一個半小時。他表示，現場沒有提供乘客餐飲，雖然「列車剛剛突然移動了」，但完全沒有告知情況。

還有一名乘客說，他被困在曼徹斯特，「因為火車故障無法離開」。