颱風「鯨魚」襲菲律賓 豪雨引發土石流釀4死

受到颱風「鯨魚」（Kujira）帶來的豪雨影響，菲律賓呂宋島山區多處發生土石流，至少造成4人死亡，多地淹水，逾2萬戶家庭需棲身臨時收容所。

「鯨魚」4日在呂宋島以西海上生成，今天上午在南伊羅科斯省（Ilocos Sur）登陸，由西向東橫越呂宋島，下午2時已離開陸面，以每小時35公里的速度朝東南東方向移動。

菲律賓民防處（OCD）副發言人馬利安諾（DiegoMariano）在災情簡報中說，上午約9時，呂宋島北部班蓋特省（Benguet）拉千里達鎮（La Trinidad）發生土石流，沖倒一家小吃店，有3名廚師逃生不及被埋，其中1人獲救、2人不幸死亡。

約12時20分，黎薩省（Rizal）羅德里格斯鎮（Rodriguez）也發生土石流，造成2人死亡。

此外，馬利安諾表示，有83個地區淹水，將近2萬4000戶家庭、相當於8萬人受到惡劣天候的影響，其中2215戶已被撤離至臨時收容中心。

預期大雨來襲，菲律賓總統府馬拉坎南宮（Malacañang Palace）昨晚已宣布大馬尼拉地區及北部20多個省分今天停班、停課。

另一方面，菲律賓民航署（CAAP）表示，由於呂宋島北部氣候惡劣，至少有10個國內航班被取消。

根據菲律賓氣象局下午5時發布的通告，雖然「鯨魚」正持續漸弱及遠離菲律賓，但呂宋島部分地區未來2天降雨量可能達到100公釐至200公釐，大馬尼拉地區則可能介於50公釐至100公釐之間。