快訊

白海豚颱風龜速前進！東北部海域納海警範圍 周末兩天降雨最明顯

魔鬼藏細節裡？宏碁接手僅2天赫見兆基缺失 李文詳辭董座撤出經營層

姜厚任小2輪女友前夫曝光！以「余家菁」嫁縣府農業處科長 交往3個月閃婚

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風「鯨魚」襲菲律賓 豪雨引發土石流釀4死

中央社／ 馬尼拉6日專電
呂宋島北部班蓋特省（Benguet）拉千里達鎮（La Trinidad）發生土石流，沖倒一家小吃店，有3名廚師逃生不及被埋，其中1人獲救、2人不幸死亡。 法新社
呂宋島北部班蓋特省（Benguet）拉千里達鎮（La Trinidad）發生土石流，沖倒一家小吃店，有3名廚師逃生不及被埋，其中1人獲救、2人不幸死亡。 法新社

受到颱風「鯨魚」（Kujira）帶來的豪雨影響，菲律賓呂宋島山區多處發生土石流，至少造成4人死亡，多地淹水，逾2萬戶家庭需棲身臨時收容所。

「鯨魚」4日在呂宋島以西海上生成，今天上午在南伊羅科斯省（Ilocos Sur）登陸，由西向東橫越呂宋島，下午2時已離開陸面，以每小時35公里的速度朝東南東方向移動。

菲律賓民防處（OCD）副發言人馬利安諾（DiegoMariano）在災情簡報中說，上午約9時，呂宋島北部班蓋特省（Benguet）拉千里達鎮（La Trinidad）發生土石流，沖倒一家小吃店，有3名廚師逃生不及被埋，其中1人獲救、2人不幸死亡。

約12時20分，黎薩省（Rizal）羅德里格斯鎮（Rodriguez）也發生土石流，造成2人死亡。

此外，馬利安諾表示，有83個地區淹水，將近2萬4000戶家庭、相當於8萬人受到惡劣天候的影響，其中2215戶已被撤離至臨時收容中心。

預期大雨來襲，菲律賓總統府馬拉坎南宮（Malacañang Palace）昨晚已宣布大馬尼拉地區及北部20多個省分今天停班、停課。

另一方面，菲律賓民航署（CAAP）表示，由於呂宋島北部氣候惡劣，至少有10個國內航班被取消。

根據菲律賓氣象局下午5時發布的通告，雖然「鯨魚」正持續漸弱及遠離菲律賓，但呂宋島部分地區未來2天降雨量可能達到100公釐至200公釐，大馬尼拉地區則可能介於50公釐至100公釐之間。

土石流 菲律賓 豪雨 颱風

延伸閱讀

海上三颱共舞！白海豚略微西修 影響台灣時間及強度恐增加

3颱共存無共舞 吳德榮：白海豚明襲沖繩 周末外圍環流掠過變天

中颱白海豚路徑離台灣更近！專家曝將吞鯨魚但非藤原效應 周末風雨最猛

白海豚不轉彎？周末龜速擦邊 氣象署不排除「這地」發陸警

相關新聞

史丹佛大學首度用AI造出可複製合成病毒 專家示警噩夢情境

美國史丹佛大學主導的研究團隊運用生成式人工智慧（AI）設計出全新合成病毒，不僅功能完整，還可在實驗室中複製。這不只是AI首次成功設計完整基因組，也是AI首次被用來創造自然界中從未出現過的病毒。

手術室狂搖、器械亂飛！開刀到一半遇熊本強震 醫生肉身護病人畫面曝

日本熊本縣7月28日發生7.1級強烈地震，截至8月6日，當地有最少38人喪生，仍有超過6700人入住避難中心。當地的基建設施陸續恢復正常，八代市的其中一間主要醫院熊本綜合醫院在5日重新開放門診，不過醫院在地震發生一刻則出現驚險場面。

南韓張潤基性侵殺人案…兇嫌警官父偵查包庇 警方將導入親屬迴避制

南韓光州5月發生「張潤基殺人案」，牽扯出兇嫌父親為警官以及偵查包庇等一連串爭議，加上因應「刑事訴訟法」修正案，警方決定下...

馬航強制機師毒品檢測 未完成不得執行飛航任務

一名馬航機師涉嫌運毒在印尼遭逮，馬航今天宣布對旗下全體機師實施強制性毒品檢測，如未在規定時限內完成篩檢，將不得執行飛航任...

日本指定熊本地震為「激甚災害」 擴大國家重建補助

日本政府於7日召開非實體內閣會議，決定將本次熊本地震指定為「激甚災害」。此舉將擴大國家對受災自治體在農業及基礎設施重建工...

伊波拉疫情陰霾…民主剛果破4千例確診1850人亡 有紀錄以來傳播最快

剛果民主共和國（簡稱民主剛果）政府資料顯示，民主剛果當前伊波拉（Ebola）疫情確診病例首次超過4000例，包括1850...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。