再住會惹人厭！日71歲嬤帶紅包探孫 深夜聽見媳婦真心話崩潰

日本一名71歲婦人為慶祝孫子考上理想中學，特地從外地前往東京，帶著10萬日圓（約新台幣2萬元）紅包與精心挑選的名牌背包入住兒子家。沒想到當晚，她卻在豪宅廚房外聽見媳婦詢問：「婆婆明天幾點回去？」甚至要求下次不要再讓她住進家裡。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，佐藤綠（化名）在丈夫6年前過世後獨自生活，每月靠遺屬年金等約14萬日圓（約新台幣2.9萬元）度日，生活支出則控制在約13萬日圓（約新台幣2.7萬元）。得知孫子考上第一志願後，她決定親自前往東京道賀。

佐藤準備了10萬日圓紅包，並在百貨公司挑選一款熱門品牌運動背包，搭乘新幹線前往兒子一家居住的東京塔樓豪宅。該房產據稱購入價格超過1億日圓（約新台幣2,049萬元），屋內能眺望東京灣與彩虹大橋，媳婦也禮貌地迎接她。

當晚，兒子一家準備高級外燴慶祝，佐藤帶來的燉菜與醃菜卻被放在餐桌角落。孫子收到背包後雖開心道謝，媳婦隨即表示，學校無論通勤或社團使用的背包都有指定款式，只能將禮物留作平日使用，接著便把背包移到房間角落。

兒子夫妻談起制服、補習班春季課程及海外研修等開銷時，金額動輒數十萬日圓。佐藤這才發現，自己從微薄年金中努力存下的10萬日圓紅包，對住在東京、孩子就讀私立中學的家庭而言，可能只是一筆很快便會花掉的日常教育費。

深夜，佐藤準備到廚房倒茶時，意外聽見媳婦詢問丈夫：「婆婆明天幾點的車回去？」媳婦抱怨，婆婆住在家裡讓她必須處處顧慮，也不希望對方任意使用廚房，甚至提出下次只在外面碰面，再讓婆婆自己住飯店，「不然我可能會開始討厭她。」

佐藤沒有走進廚房，而是悄悄回到房間，在棉被裡流淚。返家後，她不再前往兒子家住宿，改用郵寄方式寄送禮物和信件，只有兒子一家返鄉時才準備家常菜招待。她感嘆，自己只是想見孫子、表達心意，卻已經不知道「當一個婆婆，怎麼做才是正確的」。