日82歲嬤連2天跑醫院！上班族怒嗆「沒病別來」 她沉默背後原因惹鼻酸

日本一名82歲婦人幾乎把醫院當成固定報到的場所，即使兩天前才看過醫師、手上仍有一週份藥物，仍因「喉嚨還有點痛」再次就診。她在診間與醫師大聊電視節目、附近超市和物價，一名等候超過一小時的年輕上班族忍不住抱怨：「不需要看病的人，希望不要來醫院。」

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，82歲的佐藤和子（化名）走進住宅區一間內科診所時，熟練地向櫃檯人員打招呼，還分享附近新開的蛋糕店。雖然候診室擠滿感冒、腹痛及發燒患者，她卻不在意等待時間，不斷與工作人員閒聊。

輪到佐藤看診後，她只簡單表示喉嚨仍有些疼痛，隨即詢問醫師是否中暑，並談起早上看到的電視節目。醫師一邊注意時間，一邊耐心聆聽，最後告訴她藥物尚未吃完，可以再觀察幾天，若發燒或症狀惡化再回診。

佐藤看完診準備離開時，一名約20多歲的女上班族向櫃檯詢問還要等多久，抱怨自己已等超過一小時，還得趕回公司工作。得知前面仍有5名患者後，她低聲說：「不需要的人就不要來醫院，這邊明明很忙。」這句話也傳進佐藤耳中，她沒有回應，只是默默離開。

然而，佐藤頻繁到醫院並非單純因為醫療費便宜。她的丈夫12年前過世，孩子在關西成家，一年僅回來一次；熟識的鄰居逐漸減少，好友不是入住養老機構，就是已經離世。對她而言，「一整天沒和任何人說話」已是常有的事。

佐藤每月包含遺屬年金在內，共領取約15萬日圓（約新台幣3.1萬元）。雖然房貸已繳清，不必負擔房租，但食品與水電費持續上漲，生活並不寬裕。她適用日本75歲以上高齡者醫療制度，看診原則上只需負擔一成費用，但每次支出仍不能說毫無負擔。

報導指出，若非必要的就醫次數增加，確實可能造成醫療資源浪費；但對部分獨居長者來說，醫院不只是治病的地方，也是少數有人關心身體、願意看著他們說話的場所。與其單純將這些長者視為「醫院常客」，如何增加社區活動、志工服務及交流空間，讓高齡者在醫院之外也能與人接觸，才可能真正減少因孤獨而產生的頻繁就醫。