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如廁不要變成馬桶休息時間 醫揭黃金時限：超過5分鐘就別硬撐

聯合新聞網／ 綜合報導
醫生建議排便時間不要超過5分鐘。示意圖／ingimage
醫生建議排便時間不要超過5分鐘。示意圖／ingimage

大多數人上廁所應該都不會計時，不過近期有醫師提醒，在排便時最好關心一下時間，因為在馬桶上坐太久、用力過猛，就可能引發痔瘡、肛裂等令人「坐立難安」的問題。

LAD BIBLE報導，美國奧勒岡健康與科學大學醫學助理教授赫什曼（Melissa Hershman）醫師表示，一次排便最好不要超過3分鐘。休士頓衛理公會醫院（Houston Methodist Hospital）腸胃科醫師米廉（Valentine Millien）則認為，5分鐘是比較合理的時間上限。

米廉指出，如果坐了約5分鐘仍沒有排便，就應該先離開馬桶，等到下一次真的有便意時再回去，而不是繼續坐著苦等。護理師韋德（Leslie Waid）也表示，正常排便應該是坐下後能順利排出糞便、感覺排空、擦拭乾淨，然後離開，「不應該需要一直用力，也不該坐在那裡等糞便慢慢出來」。

問題在於，許多人一坐上馬桶就開始滑手機，結果原本幾分鐘的排便，莫名變成十幾分鐘的「馬桶休息時間」。專家警告，長時間坐在馬桶上加上用力排便，會增加骨盆底受傷與痔瘡的風險，甚至可能造成肛裂，也就是肛門內壁撕裂，讓人疼痛難耐。

如果排便不順，米廉建議可以嘗試採取類似蹲姿，減少直腸受到的壓力，並利用重力幫助排便。此外，飲食中攝取足夠纖維、多運動也有助於讓排便更順暢。赫什曼也提醒，要增加腸道蠕動，才能讓排便更順暢。在飲食中多吃纖維、攝取足夠水分，都是腸道能正常蠕動的重要習慣。

痔瘡 排便

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