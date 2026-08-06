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通膨讓人連「朋友區」都待不起？ 年輕世代男喊：沒曖昧就別花錢

聯合新聞網／ 綜合報導
受通膨影響，網友說連請女生喝杯飲料都很有壓力。示意圖／ingimage
受通膨影響，網友說連請女生喝杯飲料都很有壓力。示意圖／ingimage

通膨壓力下，連「先當朋友、慢慢培養感情」都變成年輕人承擔不了的成本。近期TikTok上掀起一波討論，有不少年輕男性抱怨，現在約女生出去，付出的飲料和餐費成本太高，卻連會不會晉升戀愛關係都不知道，認為「投資」風險過高，讓人無法負荷。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，21歲男子戈登（Gordon）在TikTok上傳影片分享心情，獲得不少網友迴響。他回憶，2012年時，一杯咖啡只要2、3美元（約新台幣60到90元），即使買給自己有好感的「女性好友」，也不會太心痛。

「但現在你花了一堆錢，結果什麼都得不到。」他吐槽，如今物價高漲，年輕人得先面對食材、水電和汽車開銷，哪還有餘裕把錢花在「不知道會不會有結果」的感情上？

另一名網友也附和，他說現代男性不是輸給了情敵，而是輸給了帳單。有網友也留言表示，自己連花錢在真正願意接受自己的女生身上都捨不得，更別說冒險投資一段可能被拒絕的關係。

戈登曾到歐洲遊學，當地飲料價格相對便宜，他還能偶爾請女性喝幾杯。不過回到舊金山灣區後，酒水價格高得多，這種「先花錢培養感情」的模式就難以維持。他認為，這波討論其實反映了經濟如何改變戀愛與追求方式。「大家連朋友都不願意做，是因為現在連養活自己都太貴了，更別說養一個只把你當朋友的女生。」

不過，也有人看不下去，認為把朋友之間花20美元（約新台幣640元）都說成「不值得」，實在太小氣。畢竟朋友互相請客本來就是正常的人際互動，如果每一杯咖啡都得先計算「能不能換來戀愛」，那恐怕太過注重「投資報酬率」，輕看了人與人之間的關係。

通膨 TikTok 戀愛

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