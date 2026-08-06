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疑俄影子油輪阿曼外海漏油 油污正擴大生態受威脅

中央社／ 杜拜6日綜合外電報導

非政府組織警告，一艘被認為是俄羅斯「影子船隊」油輪，近兩個月前發生不明原因爆炸，擱淺在阿曼外海，船上原油外漏，污染正擴大至數百平方公里，眼見附近自然保護區環境災難就到來。

一家海事安全公司告訴法新社，這艘船先前發生3次爆炸，但爆炸原因尚不明朗。

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯為規避西方的運油制裁，組建一支所謂「影子船隊」（shadow fleet），讓老舊且所有權不明的船隻來運輸原油。專家表示，這些船隻狀況不佳，油污外洩風險很高。

法新社經衛星影像證實，這艘擱淺一個多月的油輪，在阿曼南岸外海的哈拉尼亞特群島（al-Qibliyyat）自然保護區附近滲漏原油，污染面積正在擴大。

出事地點距離中東戰事中經常發生油輪攻擊事件的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）尚有一段距離。

綠色和平組織（Greenpeace）代表諾艾爾（Noelle）說：「目前油污似持續外洩，船隻又卡在難以及時處理的位置，導致更大規模環境災難可能。」

●海面油污急速擴大

綠色和平根據審查過的衛星影像指出，7月24日時油污面積達20平方公里，至8月4日已擴大到約600平方公里。

荷蘭和平組織PAX的環境資訊調查員也有相同的油污面積評估。

商品市場數據公司Kpler顯示，肇事船隻據信是遭到英國制裁的俄羅斯油輪「貝曾吉號」(CarolineBezengi)，曾在5月11日於俄國黑海碼頭謝斯哈里斯（Sheskharis）裝載100萬桶原油。根據6月最後發出的訊息顯示，船上仍載著這批原油。

●漁業與生態受威脅

漏油地點正位於阿曼去年甫成立的哈拉尼亞特群島海洋保護區，這裡擁有極其脆弱且珍貴的生態系統。

荷蘭和平組織PAX警告，若船體最終完全斷裂，對當地阿曼漁民將造成毀滅性生計災難。

諾艾爾指出，哈拉尼亞特群島遭到原油污染，威脅到珊瑚礁、海草床與瀕危的海龜產卵地，以及鄰近海域稀有的阿拉伯海座頭鯨。

●俄國影子船隊

今年2月，英國因懷疑「貝曾吉號」涉及運送俄羅斯石油，而對此船祭出制裁。石油出口向來是俄羅斯主要經濟來源。

海事安全公司先鋒科技（Vanguard Tech）向法新社表示，這船6月6日發生3起爆炸，導致舵機艙與泵室等多處進水；目前尚不清楚爆炸原因，也不確定它是否遭到攻擊；所幸船員都安然無恙。

諾艾爾表示，俄羅斯幽靈船隊帶來嚴峻的環境風險，「貝曾吉號」正是一個實例。

她說：「俄羅斯使用老舊且維修不良的油輪，以規避國際制裁，這讓海洋生態與沿岸環境系統都處於極高危險情況。」

阿曼 油輪 漏油 俄羅斯

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