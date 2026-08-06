全家支持考公務員無奈夢碎 印度考試不公引發抗議

印度數百名考生為抗議加爾克漢德邦（Jharkhand）一項公務員考試不公而上街抗議，部分示威人士更以絕食表達不滿，經協調後，學生代表同意與政府對談。一名考生告訴中央社記者，不公平的考試讓她和家人的努力、犧牲付諸流水，這是她和其他抗議者最難以接受的。

新德里電視台（NDTV）報導，加爾克漢德邦公共服務委員會（Jharkhand Public Service Commission）初試成績7月5日公佈，考生們控訴招聘過程有違規的情況，讓這些學生們展開24小時不間斷的抗議，與無限期的靜坐示威，要求徵選過程公開透明。在民眾不滿情緒日益高漲的情況下，加爾克漢德邦政府終於被迫同意與抗議人士對談。

印度快報（The Indian Express）指出，這次公務員考試的考生約35萬人，初試結束後將選出2204名考生複試，最終將錄取103人，在考試出現不公的消息後，除了直接受影響的考生，包括運動員、作家、政治人物也陸續加入聲援行列，更有人以絕食表達抗議。

中央社記者透過管道，聯繫上一名參加抗議活動的女性考生P，她同意在不錄音、錄影的情況下，談論自己對此事的不滿。她說：「我必須要求你不要錄音、錄影，因為我仍想參加國家考試，針對此事發聲，將對我的未來產生不良影響。」

P提到，當無法透過一般管道獲得公平後，「走上街頭成了不得不做，卻是唯一的方式」，她說：「我的家人都很擔心我的安危，因為他們知道，我在抗議現場可能隨時會被警察毆打，但他們能理解我為什麼得去抗議、得去為自己的權益發聲。」

在中央社記者再三保證後，P才願意透露心聲，她說：「這樣的不公，毀掉的不只是一場考試，我多年的犧牲也付諸流水，長久以來的夢想破碎一地，我對未來也感到更加茫然。」

P表示，她的家境並不富裕，自己想考上公務員翻轉人生，並讓家人有更好的生活，家人在她準備考試這幾年省吃儉用，就是要讓她不必分心去打工，能專心準備考試，未來考上就能揚眉吐氣，也可以有更好的生活，「我已經到了該賺錢孝敬父母的時候了，但我還是只能伸手跟他們要錢，房租、伙食費、補習費、書錢等生活費，每一項開銷對我家來說，都是一筆沉重的負擔。」

除了經濟上的負荷，P也談到了她心中的負擔，她提到，每次回老家，大家都會湊過來問，「考上了嗎？」、「你獲得工作了嗎？」、「要不要回村裡來算了？」、「要不要乾脆嫁人好了？」，「他們的問題、甚至是訕笑，好像都在指責我，說我念書、考試經歷的辛苦，或是我的家人為我做了犧牲一切，都只是白做工一樣。」

P提到，自己的成績優異，但公務員考試弊案頻傳，讓她的所有努力看起來十分可笑，「我不斷在準備考試，但考試因為弊案取消，或一考完就發現有考試不公的情況，我覺得他們偷走我的一切，有時候我真的想放棄、回家算了，因為我不想再成為家人的負擔了。」

P告訴中央社記者，她的沮喪並非個案，「我的很多朋友，拚了好多年，甚至得了憂鬱症，他們的學業成績一直都很優秀，但在公務員考試上，卻始終未能考取，在不斷聽到弊案發生後，不少人決定放棄，因為再怎麼努力，似乎都不會有任何幫助。」

P表示，考試不公讓她十分憤怒，她會持續參與抗議，「直到政府給我們一個合理的交代」，但她仍會堅持念書、準備考試，「我還是希望考上公務員，獲得比較好的待遇，讓自己、家人有更好的生活。」

這次的風波爆發後，當地官員5日前往示威現場，與抗議的學生會面，並邀請學生代表組團前往首席部長官邸進行會談，學生代表將於今天與邦政府代表會面。