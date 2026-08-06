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日本女子大量訂購周邊又取消被捕 金額上看8億元
日本警方今天宣布，一名女子因為大量訂購出版社「集英社」的周邊商品後又不付款，商品總額上看43億日圓（約新台幣8億6000萬元）且使業者損失至少750萬日圓，涉嫌觸法被捕。
「朝日新聞」報導，東京都警視廳今天宣布逮捕這名32歲犯嫌，她住在大阪市，是餐飲業員工。她涉嫌觸犯「虛假行為妨害業務罪」（偽計業務妨害罪）而被捕。
東京都神田警察署指出，犯嫌承認犯案，並供稱「日常生活壓力大，購物的話能讓我神清氣爽，並未對集英社懷有怨恨」。
警方表示，她涉嫌在2024年7月到2025年5月，在集英社發行的雜誌「週刊少年Jump」相關網路商店大量訂購周邊商品，卻未支付貨款且多次取消訂單，妨礙該公司員工正常業務運作。她訂購的商品包括漫畫「航海王」和「火影忍者」的人偶、鑰匙圈等周邊商品。
警方也指出，集英社方面，包含發貨準備以及付給相關業者的費用，至少損失約750萬日圓（約新台幣150萬元）。集英社去年6月因此向神田警察署備案。
日本放送協會（NHK）報導，警方後來調查發現，犯嫌使用230多個帳號，反覆訂購周邊商品，根據犯嫌供稱，不當下訂的次數可能超過2000次，而犯嫌取消訂購的商品總額，至少達43億日圓（約新台幣8億6000萬元）。
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