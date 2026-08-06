颱風白海豚接近日本 打亂沖繩航班、影響9萬人

日本氣象廳預測，今年第13號颱風「白海豚」會在今晚最接近日本大東島地區，並於明天下午最接近沖繩本島，暴風圈預計明天清晨觸及沖繩本島。而颱風已打亂當地航班與船班。

「琉球新報」報導，由於颱風「白海豚」接近，沖繩縣內起降的至少612個航班取消，預計影響超過9萬人。

日本航空（簡稱日航，Japan Airlines）集團取消今天到8日，總計205個航班；全日空（ANA）決定取消今天到9日，總計246個航班。

日本空之子航空（Solaseed Air）已經決定取消今天到9日總計54個航班；樂桃航空也取消明天52個航班；天馬航空（Skymark Airlines）今明共55個航班停飛。

除此之外，海上交通也已經受到衝擊。沖繩旅客船協會指出，截至5日下午4時，以沖繩離島航路為主的至少92個船班將取消。

日本氣象廳預測，快的話，颱風「白海豚」的暴風圈會在今天上午觸及大東島地區，接著在明天清晨觸及沖繩本島地區。

預料沖繩本島地區今天會逐漸颳起強風，明天到9日左右會出現暴風，且風勢恐強到使部分住宅倒塌。沖繩本島地區與大東島地區恐會長時間遭遇暴風。

沖繩縣的防災網頁指出，北大東村5日下午已經有22個家戶、共23人在避難所避難。

沖繩氣象台呼籲，要審慎留意沖繩本島、大東島、宮古島地區的暴風、警報級大雨、滿潮，而且沖繩縣內全境恐會出現長浪。

根據日本氣象廳今天上午11時45分發布的颱風路徑潛勢預測圖，「白海豚」上午11時（台北時間10時）位於南大東島以東約220公里，中心氣壓950百帕、近中心最大風速每秒40公尺、最大瞬間風速每秒60公尺。