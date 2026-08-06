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SpaceX火箭漂流殘骸撞月球 智利望遠鏡拍到碎片

中央社／ 紐約5日綜合外電報導
SpaceX獵鷹九號示意圖。路透
SpaceX獵鷹九號示意圖。路透

科學家今天表示，一枚體積相當於巴士的太空探索科技公司（SpaceX火箭殘骸已如預期般撞擊月球，智利一座望遠鏡稍早捕捉到這次撞擊產生的碎片流證據。

法新社報導，這次撞擊並非刻意的，未對地球構成任何危險，預計之後將在月球留下一個撞擊坑，包括美國國家航空暨太空總署（NASA）等太空機構仍希望加以記錄。

科學家先前預測，「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭的上級將於5日格林威治時間6時35分左右（台灣時間5日14時35分）撞上月球表面。

歐洲南方天文台（European Southern Observatory）今天在社群媒體上發文表示，根據超大望遠鏡（VeryLarge Telescope）紀錄到的觀測畫面，這枚火箭果真撞上月表。

歐洲南方天文台指出，超大望遠鏡「偵測到光譜線」，即其所稱的「化學指紋」，顯示「在撞擊後持續5到10分鐘的撞擊羽狀雲中含有鈉與鋰氣體」。

這篇貼文繼續寫道，「鈉很可能是源自月球土壤，而鋰可能是來自火箭本身」，並補充說，團隊在進一步分析後將提供更多細節。

科學觀測人員曾認為，這枚火箭無可避免將以8690公里的時速發生撞擊。天體物理學家兼太空分析師麥道威（Jonathan McDowell）告訴法新社：「我有牛頓（Isaac Newton）爵士親自向我保證，這枚火箭確實撞上月球，根本無從閃避。」

NASA、月球軌道探測器（Lunar ReconnaissanceOrbiter）與韓國探路者月球軌道器（Pathfinder LunarOrbiter）都計劃在撞擊後拍攝這個地點的景象，但可能要數天時間才能接收到相關資訊。

新墨西哥州洛薩拉摩斯國家實驗所（Los AlamosNational Laboratory）科學家費南度（BenjaminFernando）在轉發歐洲南方天文台的貼文時告訴法新社：「我可以證實這次撞擊確實發生了。」

費南度是近期一篇探討這次預期撞擊論文的第一作者。這篇論文估計，假設所有推進劑均已耗盡，這個航天器在撞擊時的重量約為4000公斤。

在這次撞擊前，NASA曾強調這「不會對地球構成危險」。NASA說：「NASA科學家計劃蒐集這起事件的月球數據，並精進追蹤太空物體的技術。」

馬斯克（Elon Musk）旗下公司SpaceX於2025年1月發射這枚獵鷹9號火箭，當時搭載兩台月球登陸器。獵鷹9號的推進器已返回地球，但上級仍留在太空，繼續推動登陸器前進。

SpaceX的NASA科學與乘龍號計畫（NASA Scienceand Dragon Programs）主管謝曼（Julianna Scheiman）3日在記者會上表示，執行這類任務時，SpaceX通常會進行機動操作，確保第2節火箭「符合相關規則與法規的安全標準」。

她繼續說，「我們確實這麼做了」，但「實際發生的情況是，太陽活動與重力在交互作用下，將火箭推向前往月球的路線」。

SpaceX 月球 火箭

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