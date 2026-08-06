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法國掀起「奧德賽重讀熱」 書店陳列不同世代譯本

中央社／ 巴黎5日專電

現正熱映的電影「奧德賽」改編自荷馬史詩，為西元前8世紀以口述形式流傳的希臘經典，也是許多法國學生自12歲起接觸的重要文學作品。目前法國正掀起「重讀奧德賽」熱潮，不少書店設立專區，從經典譯本到當代新譯並陳，讓同一部史詩映照出不同時代的閱讀與詮釋。

「世界報」（Le Monde）報導，導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）最新電影作品「奧德賽」（The Odyssey）上映兩週，已在法國吸引345萬觀眾，並帶動出版市場銷量，許多法國人開始重讀「奧德賽」與作者荷馬的其他作品。

法國獨立書店Mollat的圖書總監庫戴爾（PierreCoutelle）向世界報說：「『奧德賽』就是那種人人都讀過，卻又不是真正讀過的經典著作。」

庫戴爾補充，2025年7月時，他們書店僅售出4本Folio版「奧德賽」，但隨著電影熱映，目前已售出超過30本。

不少法國書店因此設置「奧德賽專區」。例如位在巴黎拉丁區、創立於1886年的吉伯特書店（Gibert），便在文學樓層入口設置「奧德賽專區牆」，陳列20多種書籍，包含希臘文、法文對照本、不同譯者版本、親訪「奧德賽」地點的旅行文學、以及藉「奧德賽」探討希臘歷史與神話的著作。

負責策劃此書牆的店員賽巴斯丁（Sébastien）接受中央社訪問。他表示諾蘭的電影拋出許多疑問，促使觀眾開始思考，並希望從原著中尋找答案。

已在書店工作15年、熱愛古典與現代文學的賽巴斯丁說：「不過，『奧德賽』的最初不是以文字形式創作，而是以口語在民間流傳，直到某個時期才被紀錄下來，因此譯本形式相當多元，從詩歌、散文到小說都有。

賽巴斯丁表示，他私心最推薦身兼希臘文化專家與鋼琴家的譯者拉斯庫（Emmanuel Lascoux）。因為拉斯庫所詮釋的「奧德賽」充滿聲音，保留作品的口語節奏。賽巴斯丁認為，荷馬當時應是以大眾都能理解的語言，透過史詩為神與人建立溝通的橋樑。

賽巴斯丁說，法國學生自12歲起便開始閱讀「奧德賽」的部分篇章，而多數學校老師會採用20世紀初譯者貝哈荷（Victor Bérard）的經典版本，因此至今仍是銷量最好的一本。

賽巴斯丁建議，有興趣深入閱讀「奧德賽」的讀者，不妨比較不同世代譯者的版本，因為歷史是不斷形成的過程，而對經典的詮釋，也會隨著時代持續變化。

「世界報」另引用法國出版銷售統計（LivresHebdo）指出，一本名為「奧德賽中的奧德賽：關於奧德修斯冒險故事的一切—即使你從未讀過荷馬的作品」的著作，榮獲7月最後一週的散文類排行榜冠軍。

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