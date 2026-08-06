歐洲熱浪肆虐 奧地利創高溫紀錄、匈牙利減少用電

中歐及南歐地區正遭遇最新一波熱浪與乾旱衝擊。奧地利今天創下高溫紀錄；匈牙利則減少用電，以緩解嚴重乾旱對電網造成的壓力。

路透社報導，歐洲是全球升溫最快的大陸，今年夏季遭逢破紀錄高溫及破壞性野火侵襲，近幾週法國與西班牙災情尤為嚴峻。

隨著熱浪影響區域向東移，義大利部分地區氣溫升至攝氏40度（華氏104度）上下，當局已對主要城市發布紅色高溫警報。

與此同時，在阿爾巴尼亞南部馬拉卡斯特（Mallakaster）地區，緊急救援人員正奮力撲滅一場森林火災。

梵蒂岡因為高溫將天主教教宗良十四世（Pope LeoXIV）7月休息期後首次每週公開接見活動，改至室內舉行。造訪羅馬的遊客歡迎這項安排，盼能避開酷熱天氣。

奧地利國家氣象局（GeoSphere Austria）表示，奧地利與斯洛伐克邊界附近的巴特多伊奇—阿爾滕堡鎮（Bad Deutsch-Altenburg）氣溫達攝氏41.2度（華氏106.2度），創全國高溫紀錄。

在鄰近的匈牙利，政府為緩解嚴重乾旱期間電網所承受的壓力，籲請企業與家庭用戶減少用電，民眾與企業本週已配合減少電力使用。