倫敦市中心柯芬園4男遭刺傷 一女涉持械攻擊被捕

美國總統川普自認擅長看透並利用對手，但伊朗領導人卻令他困惑。他上周告訴記者：「他們所做的一切只會讓我生氣。他們就是讓我生氣。」三日又怒指伊朗與美國打交道時「奸詐得令人難以置信」。紐約時報四日分析，這顯示川普仍難以理解伊朗對手，接下來可能面臨更多挫折。

2026-08-06 00:00