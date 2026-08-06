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倫敦市中心柯芬園4男遭刺傷 一女涉持械攻擊被捕

中央社／ 倫敦5日綜合外電報導

英國警方今天表示，倫敦市中心深受觀光客喜愛的鬧區柯芬園（Covent Garden）有4名男性遭刺傷，目前已逮捕一名女性，且這起案件疑似與「精神健康」有關。

法新社報導，倫敦都會區警察局（MetropolitanPolice）在社群平台X發布聲明表示：「一名47歲女性因涉嫌持有攻擊性武器並攻擊他人而被捕。」

警方補充道，受害的4名男性分別為34、39、42和52歲。

倫敦救護車局（London Ambulance Service）表示，4名傷者在現場接受救治後，被送往大型創傷中心治療。

都會區警察局在聲明中表示：「儘管目前還在調查初期階段，據信這起事件與精神健康有關。」

聲明並提到，員警在現場查獲一把剪刀。

緊急救援單位是在當地時間中午12時30分左右（格林威治標準時間11時30分）接獲報案。

媒體公布的畫面顯示，一架空中救護直升機停在特拉法加廣場（Trafalgar Square），一條兩旁都是店家與露天座位的街道遭警方封鎖。

在英國，槍械交易受到嚴格管制，鮮少發生槍擊案，但政府疲於應付使用刀械及其他利器進行的攻擊。

倫敦 女性 男性

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