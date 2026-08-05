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法國熱浪少雨陷嚴重乾旱 預估至10月氣溫仍高於正常

中央社／ 巴黎5日專電
法國今夏遭逢數波熱浪，尤其7月已成全國有紀錄以來最熱的一個月，同時嚴重乾旱問題逐漸浮現。 路透社
法國今夏遭逢數波熱浪，尤其7月已成全國有紀錄以來最熱的一個月，同時嚴重乾旱問題逐漸浮現。 路透社

法國今夏遭逢數波熱浪，尤其7月已成全國有紀錄以來最熱的一個月，同時嚴重乾旱問題逐漸浮現。法國氣象局發布中期趨勢預判，認為8月到10月全國氣溫仍將高於正常水準。

法國今年7月平均氣溫達攝氏24.9度，打破過往紀錄；降雨量也是1959年開始系統性測量以來第3少的7月，較平均值少70%；日照又異常充沛，較平均值高35%。

世界報（Le Monde）報導，這些現象導致野火風險升高，也使法國土壤乾旱及水資源問題趨於嚴峻浮上檯面。

自春季以來，已有9萬公頃森林和植被毀於火災，數以千計公里的河道乾涸，田間作物乾枯，部分核電廠因河水流量過低而暫停運轉，有些市鎮要靠運水車才能取得飲用水。

塞納河（Seine）以北，以及南部的奧克西塔尼大區（Occitanie）整個7月幾乎或完全沒有下雨。降雨稀少，加上熱浪加速植被和土壤水分蒸發，導致極為嚴重的乾旱，土壤濕度指數達到2022年8月中旬乾旱紀錄的低點，且時間提早2週。

法國幾乎全國都在實施限水措施。中部的阿列省（Allier）首長杜培拉（Christophe Noël du Payrat）於7月31日宣布加強限水，鑒於乾旱已達「前所未見的嚴重程度」，亟須「避免飲用水供應中斷」。

法國氣象局（Météo-France）表示：「以整個季度來看，最可能發生的狀況是北歐上空持續出現高壓阻塞現象。」這意味著法國和歐洲其他地區氣溫高於正常水準的機率會更高。

具體來說，法國8月到10月氣溫高於此季節正常水準的機率是60%，持平和低於正常水準的機率各為20%。

在雨量方面，法國東南部的地中海區域8月到10月的降水量可能比平常要多，機率達50%，持平和低於正常水準的機率各為25%，但降雨偏多可能只發生在局部地區，且集中在少數幾次降雨。

氣候學者德羅賓斯基（Philippe Drobinski）指出：「水資源問題已變得至關重要，它必須成為常態的政治議題，而不只是夏季危機的話題。這個時代處處攸關水資源，包括土壤乾旱、民生飲用水、灌溉需求、某些工業和能源活動的冷卻用途，當然還有生態系存續，甚至是滅火工具。」

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