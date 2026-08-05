粉絲全直擊 墨西哥網紅直播過程中遭槍殺

擁有60萬粉絲的墨西哥網紅加斯特魯姆（Cesar Gastelum）周二（8月4日）在墨西哥西北部錫那羅亞州（Sinaloa）首府庫利亞坎（Culiacan）一家快餐店外與朋友進行直播時，遭槍擊身亡。

他在TikTok上擁有近60萬名粉絲，主要發布喜劇類內容。事發時，他正在餐廳外與兩名朋友進行直播。據報導，三人為拍攝一段影片挑戰，特意穿上了外賣配送員的服裝。

直播過程中，一輛載有兩人的摩托車駛近他們。直播畫面似乎顯示，摩托車駕駛者直接朝加斯特魯姆的頭部開槍。就在槍擊發生的瞬間，直播中斷。雖然該視頻隨後被平台刪除，但部分片段仍在網絡上傳播。

錫那羅亞州一名安全官員證實了這名網紅的死亡，並表示當地正在展開大規模安全行動。當地電視畫面顯示，事發地點有士兵和警察到場。警方最初報告稱，受害者是一名外賣配送員。之後，警方確認死者身份為加斯特魯姆。

庫利亞坎是錫那羅亞州首府。過去兩年來，由於當地主要毒品集團內部爆發權力爭鬥，該地區一直深陷暴力衝突。當地媒體報導稱，近年來錫那羅亞州已有多名網路紅人遭殺害，其中一些人據稱與犯罪集團存在聯繫。

這起事件讓人聯想到去年5月發生的另一宗案件：23歲的美妝網紅馬爾克斯（Valeria Marquez）正在美容院內進行TikTok直播時遭槍殺。她的死亡案件隨後以「可能涉及女性仇殺」（femicide）的方向展開調查。

今年7月，哈利斯科州警方逮捕了拉蒙·安赫爾·阿爾瓦雷斯·阿亞拉，別名「El R1」（Ramón Ángel Álvarez Ayala）調查人員表示，他涉嫌參與謀殺馬爾克斯事件，並且曾出資和策劃2025年11月烏魯阿潘市長曼索（Carlos Manzo）遭暗殺事件。

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